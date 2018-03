Vinn filmen The Mountain Between Us

Oscar-belönade Kate Winslet och Golden Globe-belönade Idris Elba har huvudrollerna i denna spännande film. 10 vinnare!

Oscar-belönade Kate Winslet och Golden Globe-belönade Idris Elbaspelar i detta spännande drama om två främlingar som efter en flygkrasch blir strandade på ett avlägset, snötäckt berg. De påbörjar en farlig resa genom ödemarken där de måste lita på varandra för att överleva i den tuffa naturen, och de båda upptäcker en styrka de inte trodde var möjlig.



The Mountain Between Us är regisserad av tvåfaldigt Oscar-nominerade (Paradise Now 2005 för vilken han Golden Globe-belönades och Omar 2013 som fick jurypriset i Cannes) Hany Abu-Assad.

10 vinnare får välja om de vill ha filmen på Dvd eller Blu-Ray.

Svara på tävlingsfrågan senast den 7 april!