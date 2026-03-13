Tre dagar med kultur, historia och delikatesser.

Tre dagar med kultur, historia och delikatesser.

Följ med på en inspirerande resa till Dalarna med Falu koppargruva, Zornmuseet och Carl Larsson-gården. Vi kommer närmare Emma Zorn och Karin Larsson och deras starka personligheter, som bidragit till männens framgångsrika konstnärskap.

War välkommen kära du, till Carl Larsson och hans fru!

Orden välkomnar oss vid dörren till detta ikoniska hem för alla som är intresserade av heminredning och svenskt ­familjeliv.

Gården som varit i släkten Larssons ägo i generationer hålls levande genom släkt­föreningen och vi känner väl igen miljöerna vi sett på tavlor sen barnsben. Det finns också en butik med utvald formgivning vid Lilla Hyttnäs, som bidrar till att bevara detta unika kulturarv för kommande generationer.

På Zornmuseet visas många av Zorns akvareller, ­oljemålningar, skulpturer och etsningar. Strax intill ligger Zorngården som är byggd och inredd av Anders Zorn och hans hustru Emma vid tiden kring förra sekelskiftet. Under den guidade vandringen kommer vi att få en inblick i konstnärsparets liv och ­leverne.

Dalarnas dräktbruk har i alla tider fascinerat och varit ett uttryck för identitet, stolthet, gemenskap och inte minst hantverksskicklighet. På Dalarnas Museum ser vi ­utställningen ”Klädd i Dalarna”.

Följ med på en innehållsrik resa där landskapets klassiska kulturpärlor talar för sig ­själva!

Dag 1

Vi samlas på Stockholm Cityterminalen och stiger på bussen mot Dalarna och Falun. Vi ankommer Falu koppargruva vid lunchtid och äter på trevliga Geschwornergården inne på gruvområdet.

Vår gruvguide tar oss på en guidad tur ovan jord (med buss) som avslutas vid Gruvmuseet där vi får cirka en timme för att utforska utställningarna på egen hand, och kanske ta en fika i Gjuthusets Café.

Efter besöket åker vi vidare till Dalarnas Museum och en guidad visning av utställningen ”Klädd i Dalarna” med vackra sockendräkter. Där­efter åker vi till Tällberg och anrika Åkerblads Gästgiveri Hotell där vi äter gemensam middag och övernattar.

När konstnärsparet Zorn flyttat hem från Paris slog de sig ned i Mora där de skapade ett hem för sig själva och en plats för ett rikt umgängesliv. (Foto: Anette Jenrstörm)

Dag 2

Efter frukost beger vi oss till Mora där vi får en guidad tur

i Zorngården. Vi äter lunch på trevliga Café Zorn och sedan åker vi vidare mot byn Våmhus utanför Mora där vi besöker något så ovanligt som hårkullor. De var kringresande kvinnliga hantverkare som tillverkade och sålde smycken av hår. Väl tillbaka i Tällberg äter vi en trerätters middag på Åkerblads Gästgiveri Hotell.

Vårt hotell Åkerblads Gästgiveri Hotell erbjuder en genuin och välkomnande atmosfär.

Dag 3

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och går en guidad promenad i Tällbergs by. Sedan bär det iväg mot Sundborn och lunchen i Hyttstugan, som följs av guidning

i Carl Larsson-gården. Det finns också tid att ­besöka ­butiken och ta en promenad

i trädgården.

Nöjda efter ett par späckade dagar kopplar vi av på bussen tillbaka mot Stockholm, där

vi beräknas vara åter vid 19-­tiden.

Resefakta Dalarna 25-27 augusti 2026

Avresa: 25 augusti 2026

Hemresa: 27 augusti 2026

Pris: 9 670:- per person i dubbelrum

I priset ingår:

Bussresa Stockholm- ­Dalarna t/r

2 hotellövernattningar med del i dubbelrum

2 frukostar, 3 luncher inkl måltidsdryck och 2 trerätters middagar på Åkerblads inkl 2 glas vin/öl eller alkoholfri dryck.

Guidning ovan jord vid Falu koppargruva samt inträde till gruvmuseet.

Visning av utställningen ”Klädd i Dalarna” och inträde till Dalarnas Museum.

Guidning Zorngården samt inträde till Zornmuseet.

Guidning Carl Larsson-­gården.

Besök och fika på Gammelgården i Våmhus.

Guidad promenad i Tällberg.

Färdledare från Special­resor.

Resegaranti från statliga ­resegarantin.

Tillägg:

Enkelrum: 520:-

Avbeställningsskydd och reseförsäkring

Boka så här:

Ring Specialresor på 054–­18 89 00 eller mejla info@­special-resor.se

Vid bokningen får du övriga resevillkor.

För dig som har rollator finns vissa begränsningar på hotellet, i Zorngården och i Carl Larsson-gården. Hör av dig till Specialresor vid frågor.

Det krävs minst 25 resenärer för att genomföra resan.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.