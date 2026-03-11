ÖNSKERESAN Tre sommardagar fyllda av värmländsk kultur

och natur väntar! Följ med på en oförglömlig resa i juli, då vi besöker såväl Lars Lerins Sandgrund, Gustaf Frödings Alsters herrgård som Selma Lagerlöfs Mårbacka. Vi besöker också Berättar­ladan och ser där Västanås föreställning Liljecronas hem och besöker förstås också författarens vackra och välbevarade hem Mårbacka.

Följ med på en resa till Värmland där vi besöker några av landskapets mest intressanta platser och kulturupplevelser.

Vi får njuta av konsten på både Värmlands museum och Lars Lerins konsthall Sandgrund. På Alsters Herrgård får vi en levande bild av den folkkäre skalden Gustaf Frödings leverne. Vi besöker också Berättarladan och ser där Västanås föreställning av Selma Lagerlöfs ”Kejsarn av Portugallien” och besöker förstås också författarens vackra och välbevarade hem Mårbacka.

Vi reser i en mindre grupp om 20-35 deltagare – missa inte denna tur där Värmland visar sina bästa sidor!

Vårt hotell, Elite Stadshotell ligger intill Klarälven.

Dag 1 Värmlands museum och Lars Lerins Sandgrund

Avresa från vald avreseort mot Karlstad. Väl framme och incheckade på Elite Stadshotell, går vi den korta promenaden till Värmlands museum där vi inleder dagen med gemensam lunch, innan vi på eftermiddagen får möjlighet att utforska museets intressanta utställningar.

Därefter fortsätter vi, i egen takt, till det närliggande konsthallen Sandgrund, den tidigare legendariska sommarerestaurangen som sedan 2012 är Lars Lerins permanenta konsthall. Här visas inte bara mängder av Lerins egna akvareller, utan också verk från konstnärens egna samlingar.

På kvällen intar vi en gemensam middag på hotellet.

Författaren och nobelpristagaren Selma Lagerlöfs hem Mårbacka är varsamt bevarat.

Dag 2 Karlstad, Mårbacka och Berättarladan

Efter en dignande frukostbuffé på hotellet har du under förmiddagen möjlighet att utforska Karlstad på egen hand. Vi delar gärna med oss av våra egna smultronställen – kanske väljer du att besöka museiparken eller att strosa längs vattnet i Inre hamn, några av de mest populära stadsdelarna inte minst sommartid. På vägen mot Mårbacka stannar vi till för lunch.

Selma Lagerlöfs hem Mårbacka har varsamt bevarats med många av författarens personliga föremål. En guide tar oss på en rundtur i huset och berättar om Nobelpristagarens fascinerande liv, författarskap och vardag.

Därefter reser vi till Berättarladan, som är vacket belägen intill sjön Fryken strax utanför Rottneros park. Där bjuder Västanå Musik & Teater på en uppsättning av ”Liljecronas hem”, ett mästerverk av Selma Lagerlöf där hon briljerar i sin säregna stil och berättarförmåga.

I föreställningens paus serveras vi middag. Efter föreställningen åker vi tillbaka till vårt hotell.

Östra bron, “Stenbron” i Karlstad började byggas år 1761 för att stå emot vårfloden. Med sina 168 meter är den Sveriges längsta stenvalvsbro.

Dag 3 Alsters herrgård

Efter en lugn frukost och förmiddag beger vi oss till det natursköna Alsters herrgård, poeten Gustaf Frödings födelseplats och minnesgård. Utöver lunch i denna vackra och historiska miljö väntar här en guidning av den folkkäre poetens liv och verk.

Därefter säger vi tack och hej för den här gången. Fulla av intryck, upplevelser och nya bekantskaper reser vi åter mot våra hemorter.

Resfakta Värmland 1-3 juli 2026

Resedatum

Avresa 1 juli 2026

Hemresa 3 juli 2026

Pris 8 280 kr per person, del i dubbelrum

Allt detta ingår

Två övernattningar på Elite Stadshotell i Karlstad inkl frukost

Biljett till föreställningen Liljecronas Hem, Västanå Teater

Guidad visning på Mårbacka och Alsters Herrgård

Entré till Värmlands Museum och entré till Lars Lerin konsthall på Sandgrund

Tre luncher inkl måltidsdryck & kaffe

En två-rätters middag på hotellet

En varmrätt i pausen i samband med föreställningen

Ett glas vin eller öl till middagarna

Färdledare från Specialresor

Resegaranti från statliga resegarantin

Tillägg

Enkelrumstillägg: 850 kr

Bussresa (per person):

Stockholm t/r 400 kr,

Enköping/Västerås t/r 300 kr,

Örebro / Karlskoga t/r 200 kr

Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår ej. Vid bokningen får du övriga resevillkor.

Ett samarbete mellan Icakuriren och Specialresor.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att ställa in senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare understiger 20 personer.

Boka din resa redan idag!

Ring: 054–18 89 00

Mejla: info@special-resor.se

Eller besök www.special-resor.se