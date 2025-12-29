AKTIV RESA Följ med på en veckas härlig vandringsresa till Bad Gastein i Österrike. Välj din egen svårighetsnivå och upplev oslagbart vackra ­leder, gästvänlighet och kultur.

AKTIV RESA Följ med på en veckas härlig vandringsresa till Bad Gastein i ­Österrike. Välj din egen svårighetsnivå och upplev oslagbart vackra ­leder, gästvänlighet och kultur.

Bad Gastein är inte bara en skidort. Historiskt sett är den mer känd som kurort. Redan på 1800-talet reste kungligheter och kända personer hit för att bada kurbad och andas frisk alpluft. Veckans program bjuder på härliga vandringar, fantastiska matupplevelser och, beroende på vandringsval, en vacker promenad runt sjön.

Dessutom ingår lunch under vandringsdagarna samt sju middagar. Vi får uppleva vackra leder, under­bara dofter, porlande bäckar och forsande vattenfall. Smaklökarna bjuds på genuin österrikisk mat som smakar gott efter några timmars vandring. Välj mellan alpin vandring och Nordic Walking.

Välj din egen nivå:

Alpin vandring

Alpin vandring sker på olika höjd och vi använder oss ibland av liftar. Vi undviker alltför branta partier och långa nedstigningar till fots. Här är det bra att ha en god allmänkondition, vandringskängor och viss vana från fjällvandring.

Nordic Walking

Nordic Walking är ett omväxlande vandringsprogram med stavgång där vi vandrar längs med Gasteinerdalens vackra promenadvägar och fina vandringsleder med bra och lätt underlag. Stavar får du låna utan extra kostnad.

Dag 1 Ankomst till Bad Gastein

Flyg från Arlanda, Landvetter eller Köpenhamn (endast augustiresan). Ankomst till hotellet efter transfer. Gemensam middag på kvällen.

Vi njuter av frisk luft och magisk natur.

Dag 2 Guidad tur i Bad Gastein – dalvandring – After walk

God frukostbuffé och välkomstmöte innan vi går en guidad rundvandring i Bad Gastein. Vi delar upp oss i grupper och ger oss iväg på veckans första vandring. Alpina gruppen går i lagom kuperad terräng vilket ger kroppen möjlighet att anpassa sig till den höga höjd­en. Nordic Walking-gruppen går promenad till Böckstein. ­After walk och middag på hotellet.

Varva ner efter vandringsdagen tillsammans med en canvasduk, målarfärg, pensel och ett glas mousserande vin, med Alpernas magiska vyer som inspirationskälla.

Dag 3 Martin Lodinger Höhenweg, Nassfeld

Idag går Nordic Walking en härlig tur på Martin Lodinger Höhenweg från Bad Gastein till grannbyn Bad Hofgastein. Den platta fina vägen på bergets sida ger oss en fantastisk utsikt över Gasteinerdalen och de omgivande bergen. Efter promenaden är vi är väl värda en god lunch (ingår) som avnjuts på Café Gamskars solterrass. På eftermiddagen tar vi bussen tillbaka till Bad Gastein. Den som vill kan stanna i Bad Hofgastein och shoppa.

Alpina gruppen vandrar i Nassfeld med storslagna vyer över glaciären och här avnjuter vi en härlig lunch.

Senare finns möjlighet till snaps- eller vinprovning, därefter middag.

Efter dagens turer möts vi på after walk.

Dag 4 Graukogel, Schlossalm

Frukost och genomgång av dagens vandringar. Alpina gruppen tar liften upp på berget Graukogel som ligger 1 950 m ö h, och vandrar bort till den vackert belägna alpsjön Palfnersee (2 074 m ö h).

För Nordic Walking-gruppen väntar idag en spännande dag på lite högre höjd. Efter frukost tar vi en kort busstur till Schlossalm. Härifrån tar vi den nybyggda liften hela vägen upp till toppen. Här går vi en högalpin promenad med vackra vyer och härlig natur. Har vi tur får vi skåda ett murmeldjur på de gräsbeklädda bergsväggarna. Dagens lunch (ingår) äter vi på en den mysiga bergshüttan Fundernalm bland kor och getter. Mätta och belåtna rör vi oss tillbaka ner till byn där bussen står och väntar och tar oss tillbaka till Bad Gastein och After walk.

På augustiresan finns även tillfälle att besöka Venedig.

Dag 5 Utflykt till Venedig

Idag finns möjlighet att följa med till Venedig (endast augustiresan). Vi besöker Markusplatsen, Dogepalatset och Rialtobron. Tid finns för gondolfärd, shopping och lunch.

Väljer du att stanna i Bad Gastein kan du göra en egen vandring eller följa med på utflykt till Salzburg.

Dag 6 Schlossalm, Nassfelddalen

Idag vandrar Alpina gruppen i Schlossalm, medan Nordic Walking-gruppen vandrar längs en av dalens vackraste leder i Nassfelddal­en.

Vi vandrar runt den kristallblå sjön vid småstaden Zell am See.

Dag 7 Zell am See, Veckans sista vandring

Frukostbuffé och genomgång av dagens vandring. Alpina gruppen tar liften upp till mittstationen på Stubnerkogel och vandrar via Stubnerkogels topp (2 246 m ö h) till lunchhütten. Nordic Walking- gruppen hoppar på bussen som tar oss vidare till den idylliska småstaden vid den kristallblå sjön, Zell am See. Staden som ligger nedsjunken mellan alptopparna är ett riktigt semesterparadis på sommaren. Dagens promenad går runt den fantastiska sjön ”Zeller See”. På vägen erbjuds en lunch (ingår) och pauser vid magnifika utsikter om vädret tillåter. Vidare kommer vi tillbaka till staden där det finns möjligheter till bad, fika och shopping. Varför inte passa på att gå in i välkända butiken ”Charisma”, med fyra våningar av vackra souvenirer och husgeråd?

På kvällen sammanfattar vi intrycken med avskedsdrink och bildvisning. Kvällen avslutas med middag och live-musik i hotellbaren.

Dag 8 Hemresa

Efter en härlig frukostbuffé lämnar vi vandringsparadiset Bad Gastein och flyger tillbaka till Sverige.

Resfakta Vandring i Bad Gastein 2026

Resedatum

Avresa 23 maj

Hemresa 30 maj

eller

Avresa 22 augusti

Hemresa 29 augusti

Pris

16 995 kr per person för del i dubbelrum.

Allt detta ingår

Flyg T/R Arlanda,

Landvetter, Kastrup/Köpenhamn (enbart augustiresan) – Salzburg.

7 nätter på Hotel Salzburger Hof.

Frukostbuffé i 7 dagar.

5-rättersmiddag i 7 dagar.

Canvas & cava

Alpin vandring alt Nordic Walking. 5 dagar, inkl luncher, guidning, dagsutflykt till Zell am See (för Nordic Walking) och övriga transporter.

Reseledarservice.

Lokala skatter.

Flygskatter.

Representant från Icakuriren, vid över 20 resenärer.

Tillägg

Transfer Salzburg – Bad Gastein 495 kr.

Avbeställningsskydd via ERV 7 % av resans pris/pers.

Enkelrumstillägg 1 700 kr.

Balkongtillägg 700 kr.

Dagsutflykt Venedig (endast augustiresan) 1 195 kr.

Dagsutflykt Salzburg 675 kr

Programmet är preliminärt.

Vi anpassar vandringarna efter de förutsättningar som gäller från dag till dag. Transporter och linbaneturer kan ersättas med andra alternativ beroende på väder och vind.

Mer information vid bokning.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför

vår kontroll.

Boka din plats redan idag!

Ring STS Alpresor 0771–20 20 20

mejla info@alpresor.se

eller gå in på www.alpresor.se/icakuriren