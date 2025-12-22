Vår populära läsarresa med Hurtigruten är äntligen tillbaka! Vi färdas längs den 250 mil långa kuststräckan från Kirkenes till Bergen och lägger till i 32 hamnar.

250 mil långa norska kuststräckan från Kirkenes till Bergen och lägger till i 32 hamnar. Dessutom får vi uppleva en midnattskonsert i Tromsö domkyrka.

Ombord bjuds på lokala specialiteter.

Hurtigruten från Kirkenes är en klassiker, många återkommer igen och igen för att se de 100 fjordarna och de 1 000 fjällen, alla med sin särprägel och charm. En vårresa är dessutom något alldeles speciellt – då du kan få uppleva tre årstider under en och samma resa. Det är stora kontraster mellan Nord- och Sydnorge den här tiden på året.

Atmosfären ombord är lugn och informell, man tar dagen som den kommer. Kanske tar du en kaffe i kaféet eller läser en god bok i biblioteket.

I fartygets panorama-

salong njuter du av oförglömliga vyer medan MS Nordnorge glider fram på det spegelblanka vattnet. Ombord finns bastu, gym, jacuzzi och ett eget expeditionsteam. Maten är ett kapitel för sig, den är närproducerad av lokala råvaror från regioner och hamnar vi passerar.

Vi upplever bland annat Kirkenes, Hammerfest, Tromsö, Svolvær, passerar Polcirkeln, Trondheim, Kristiansund och avslutar till sist i Bergen. 400 000 passagerare årligen kan inte ha fel – missa inte denna fantastiska upplevelse!

Dag 1 Flyg Arlanda/Kastrup – Kirkenes via Oslo

Flyg Arlanda/Kastrup till Kirkenes via Oslo. Här stannar vi för att äta middag och övernatta på hotell.

Dag 2 Varangerhalvön

Vi börjar dagen med en rundtur i Kirkenes som bland annat innefattar fotostopp vid ryska gränsen och vid utsiktsplatsen Prestefjell, innan vi går ombord på MS Nordnorge lagom till lunch.

På eftermiddagen lägger vi till i Vardö, Norges östligaste hamn och fortsätter sedan längs Varangerhalvön till Båtsfjord och gör dagens sista stopp i Berlevåg. På kvällen avnjuts middag i restaurangen

Dag 3 Hammerfest och Tromsö

Vi når Hammerfest och här finns tid att gå iland, kika i affärer eller besöka Isbjörnsmuseet. Under middagen ankommer vi Skjervöy. Sen kväll lägger vi till i Tromsö, Nordnorges största stad. Här beger vi oss iväg till Tromsö domkyrka för en stämningsfull midnattskonsert.

Dag 4 Lofoten

Vi passerar de spektakulära ögrupperna Lofoten och Vesterålen och lägger till i Stokmarknes, orten där Hurtigruten ”föddes”, där det också finns ett museum. Fartyget fortsätter genom Raftsundet till Trollfjorden, om vädret tillåter gör vi en avstickare in i fjorden.

Vi lägger till i Svolvær, huvudorten på Lofoten för en promenad innan vi fortsätter till Stamsund.

Dag 5 Helgelandskusten och Polcirkeln

Med sina hundratals små öar och branta granitklippor är den vackra Helgelandskusten väl värd en tidig väckning. Vi passerar Polcirkeln och i samband med detta sker en särskild reseritual.

Trondheim, Norges första huvudstad, kallades förr Nidaros och har en spännande historia.

Dag 6 Trondheim och Nidarosdomen

Tidig morgon har vi kommit till Trondheim, Norges första huvudstad som tidigare kallades för Nidaros. Trondheim har en spännande historia, imponerande träbyggnader, färgrika bryggor och den vackra stadsbron från 1861. Trondheims mest kända byggnadsverk är Nidarosdomen där tre drottningar och sju kungar är krönta. På eftermiddagen gör vi stopp i Kristiansund. Kristiansund räknas som Norges klippfisk-huvudstad på grund av sin långa exporttradition av saltad och torkad fisk.

Resan avslutas med upplevelser i Bergen, en av Norges finaste städer, som även kallas “Fjordarnas huvudstad”.

Dag 7 Bergen

Sista dagen ombord och vi hinner äta lunch i lugn och ro. Inseglingen till Bergen, staden mellan de sju bergen, är ett synintryck vi sent ska glömma. I Bergen väntar vår buss för en guidad tur innan avresa mot flygplatsen.

Resfakta Hurtigruten 21–27 maj 2026

Resedatum

Avresa 21 maj 2026

Hemresa 27 maj 2026

Pris

33 490 kr från Stockholm eller från Köpenhamn, per person i hytt på däck 3.

Tillägg

Flera olika hyttalternativ från 2 690 kr (fråga vid bokning).

Utflykter som Hurtigruten erbjuder (lista får du vid bokningen).

Allt detta ingår

Flygresa t/r med SAS inkl bagage, skatter och avgifter.

En övernattning i Kirkenes, i delat dubbelrum.

Kryssning med Hurtigruten Kirkenes–Bergen inkl 5 över-nattningar i delad fönsterhytt.

Busstransfers i Norge enligt program.

6 frukostbufféer, 6 luncher, 6 middagar (blandat buffé och serverad 3-rätters) ombord samt enklare middag i Kirkenes första kvällen.

Måltidsdryck på hotellet och ombord på Hurtigruten samt kaffe/te.

Utflykter och guidning enligt programmet.

Representant/färdledare från Icakuriren.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabelländringar utanför vår kontroll.

Boka din resa idag!

Ring Specialresor 054-18 89 00

Mejla info@special-resor.se

Boka före 31 december 2025 och få 1 000 NOK att spendera ombord!

Anmäl till denna resa senast 20 januari 2026.

Antalet platser är begränsat. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in resan senast 90 dagar före avresa om antalet deltagare understiger 30 personer.

Vi rekommenderar att förboka utflykter som inte ingår i priset som kan vara av intresse, då det är begränsat antal platser. Bokas hos Specialresor senast 60 dagar innan avresa.

Vid bokning får du övriga resevillkor.

Resan är ett samarbete mellan Icakuriren och Specialresor.