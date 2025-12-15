EUROPAS HJÄRTA Följ med på en oförglömlig vårresa till Rom, den eviga staden! Vi vandrar i antikens fotspår, upptäcker stadens mest storslagna monument och mysiga piazzor. Vi reser i liten grupp och bor på Birgittasystrarnas gästhem i hjärtat av staden.

Följ med på en vårresa till Rom, den fascinerande staden där varje sten bär på en berättelse. Under några minnesvärda dagar vandrar vi i historiens fotspår och ser allt från antikens storslagna Colosseum, Capitolium och Forum Romanum, till renässansens och barockens storslagna piazzor och fontäner.

Vi reser i en liten grupp om högst 25 personer, och bor i hjärtat av Rom på gästhemmet Birgittahuset. Detta är samma byggnad som den heliga Birgitta en gång levde – en vistelse som i sig är en unik upplevelse.

Överallt möter Roms historia stadens moderna stadsliv – som på storslagna Piazza del Popolo.

Dag 1 Flyg till Rom, besök i Ostia Antica

På Roms flygplats Fiumicino väntar en buss som tar oss direkt till Roms gamla hamnstad, Ostia Antica. Från antiken till tidig medeltid var Ostia ett livligt handelscentrum. Än idag finns många byggnader bevarade – efter att i århundraden ha legat dolda under lager av slam – och ger oss en levande bild av hur vardagslivet här en gång såg ut. Vår guide visar oss runt bland ruiner av tempel, rikt smyckade offentliga byggnader, en teater och gamla butiker.

Därefter beger vi oss in till Roms historiska och charmiga stadskärna där vi inkvarteras på Birgittasystrarnas gästhem, där den heliga Birgitta levde på 1300-talet. Casa di Santa Brigida ligger nära Campo de’ Fiori, en av Roms mest älskade piazzor, som ofta fylls av dofter från matstånd och färggranna blommor. Gästhemmet har en familjär atmosfär och från takterrassen kan man njuta av solnedgången över stadens takåsar.

På kvällen äter vi middag tillsammans.

Kasta ett mynt i Fontana di Trevi och försäkra dig om att återse Rom.

Dag 2 Vatikanen, Peterskyrkan, Spanska trappan, Trevi- fontänen och Piazza Navona

Dagens innehållsrika stadspromenad tillsammans med vår guide börjar vid Vatikanen och den mäktiga Peterskyrkan, ett av världens mest storslagna byggnadsverk. Därifrån promenerar vi vidare till Piazza di Spagna och de berömda Spanska trapporna, innan vi når Fontana di Trevi – odödliggjord genom Fellinis klassiska film ”La dolce vita”. Den dramatiska fontänen ritades ursprungligen av Bernini och fullbordades av Nicola Salvi år 1762.

Vi fortsätter sedan till det vackra barocktorget Piazza Navona, en av Roms mest populära mötesplatser, fylld av liv och berömda fontäner. Därefter återvänder vi till gästhemmet för en stunds vila innan kvällens middag som vi avnjuter på stan.

På Forum Romanum går vi bokstavligen i de gamla kejsarnas fotspår.

Dag 3 Antikens Rom

Denna dag ägnar vi helt åt det antika Rom. I stadsdelen Centro storico besöker vi det magnifika Pantheon – Roms bäst bevarade byggnad från antiken, uppförd av kejsar Hadrianus år 118 e.Kr. Dess mäktiga kupol och ljusinsläpp fascinerar besökare än idag.

Vi går sedan vidare till de Kapitolinska museerna, med sina unika skulpturer och målningar från Roms rika historia.

Efter gemensam lunch fortsätter vi till Forum Romanum. Här, i det som var det politiska, sociala, juridiska och kommersiella livets centrum i antikens Rom, väcks historien till liv bland tempelruiner och triumfbågar.

Vi guidas sedan runt det mäktiga Colosseum, byggt av kejsar Vespasianus år 70 e.Kr. I denna väldiga amfiteater med plats för 55 000 åskådare utkämpades gladiatorspel på liv och död – spektakel som än idag fascinerar.

OBS: Ordningen på dagens program kan komma att ändras vid behov.

En extra utflykt (tillval) går till staden Tivoli och de vackra trädgårdarna vid Villa d’Este.

Dag 4 Utflykt Tivoli (tillval) / fri dag i Rom

Idag erbjuds möjligheten att följa med till bergsstaden Tivoli, som redan under antiken var ett populärt utflyktsmål. Vår lokala guide inleder besöket med att visa den praktfulla Villa d’Este, uppförd på 1500-talet åt kardinal Ippolito d’Este. Mest fascinerande är den terrasserade trädgårdsanläggningen, med sina spektakulära fontäner.

Efter egen tid för lunch besöker vi ruinerna av Hadrianus villa. På den jättelika egendomen, som på sin tid rymde ett trettiotal byggnader, ville kejsaren återskapa några av de under han sett världen över.

Föredrar du istället att tillbringa dagen på egen hand i Rom? Kanske lockar Vatikanstaten med Peterskyrkan och Vatikanmuseerna, eller stadens myllrande kvarter med butiker, kaféer och piazzor fulla av liv. Valet är ditt!

På kvällen samlas vi åter för middag hos Birgittasystrarna.

Dag 5 Rom, flyg hem

Efter frukost är det dags att bege sig mot flygplatsen för avresa hem. Transfer till Rom-Fiumicino flygplats.

Resfakta – Rom med Birgittasystrarna

Resedatum

Avresa 16 april 2026

Hemresa 20 april 2026

Avreseort Stockholm, Köpenhamn och Göteborg

Pris

Från 16 595 kr från Köpenhamn

Från 17 595 kr från Göteborg och Stockholm

Priset gäller per person i dubbelrum

Enkelrumstillägg 1 000 kr

Allt detta ingår

Flyg till Rom t/r inkl flygskatt & incheckat bagage

Busstransfer flygplats t/r

Logi 4 nätter i Rom i 2-bäddsrum med dusch/wc

4 frukostar, 1 lunch, 3 middagar

Stadspromenad i Rom

Besök till Peterskyrkan

Guide

Whispers (hörlurar)

Inträde och guidning till Ostia Antica, Colosseum, Forum Romanum och Kapitolinska museerna

Tillägg

Avbeställningsskydd 800 kr

Utflykt Tivoli (med Villa d’Este och ruinerna av Hadrianus villa) 1 645 kr

