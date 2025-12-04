Precis som när vikingarna först kom till elden och isens ö för över elva hundra år sedan möts vi av ett kargt lavalandskap, kraftfulla vattenfall, ödsliga vidder, varma källor, glaciärer och snöklädda bergstoppar.

STORSLAGET Vi möts av ett kargt landskap, magnifika vattenfall, varma källor, glaciärer och snöklädda bergstoppar. Precis som när ­vikingarna först steg i land på denna ö för över 1100 år sedan. Följ med på vårt äventyr!

Följ med på en innehållsrik rundresa genom södra Island, fylld av mäktiga naturupplevelser och vårgrönska. Upptäck de vulkaniska områdenas varma källor som värms djupt ner i jordens inre av magmans kraft. Här får du chansen att bada i det mineralrika, varma vattnet och lära dig hur naturkraften också används för att värma bostäder och växthus.

Vi besöker gården Friðheimar där du får smaka på solmogna tomater direkt från växthuset och lära dig mer om islandshästen. Under resan får du också en dag i Reykjavik – en stad rik på konst, kultur, mysiga kaféer och restauranger – som du kan utforska i din egen takt.

Välkommen att följa med på denna oförglömliga resa!

För den konstintresserade finns det mycket att beskåda

Dag 1 Sky Lagoon och välkomstmiddag

På Keflaviks flygplats välkomnas vi av vår svensktalande guide. Vi inleder resan med ett avslappnande bad i det varma, mineralrika vattnet i Sky Lagoon, ett exklusivt och modernt geotermiskt spa. Här möts du av naturligt varmvatten, fantastisk havsutsikt och design som inspirerats av Islands dramatiska natur och kultur.

Framme vid Hotel Örk, som ligger i den charmiga ”växthusbyn” Hveragerði känd för sin geotermiska aktivitet, får du tid att landa, packa upp och kanske ta ett dopp i hotellets utomhuspool. Vi samlas för en gemensam middag och får tillfälle att lära känna varandra lite mer.

Dag 2 Mäktiga upplevelser i sagolandskap

Vi startar vår resa österut från Selfoss via den bördiga jordbruksmarken vid foten av glaciärerna Eyjafjallajökull och Mýrdalsjökull. Under dagen ser vi mäktiga vattenfall som Skógafoss och Seljalandsfoss, där vattnet kastar sig utför stupen likt vita draperier.

En spännande avstickare tar oss till glaciärtungan Sólheimajökull, där vi får en fascinerande inblick i de enorma krafter som formar isblocken och driver glaciärens långsamma, men kraftfulla framfart. Vi besöker även historiska områden kring Fljótshlíð och Hlíðarendi, välkända platser från den dramatiska Njáls saga från 1100-talet. På kvällen intar vi gemensam middag på hotellet.

Dag 3 Islands mest kända sevärdigheter

Vi inleder med en tur till mäktiga Gullfoss, känt som det ”gyllene” vattenfallet. På vägen dit gör vi ett stopp vid Skálholt, ett historiskt centrum som länge var biskopssäte. Om tiden tillåter gör vi ett kortare stopp vid Friðheimar, med både tomatodling i växthusvärme och islandshästar.

Därefter fortsätter vi till det geotermiska området Geysir, där vi får uppleva naturens kraft när heta källor sprutar ur marken. Vi avslutar i storslagna nationalparken Þingvellir, som har både historisk och geologisk betydelse. Här möts de tektoniska plattorna och här grundades även det isländska parlamentet på 900-talet. Efter en innehållsrik dag checkar vi in på Center Hotel Plaza beläget i hjärtat av Reykjavík. Kvällen är fri för egna upptäckter.

Att vandra runt vattenfallet Seljalandsfoss är en häftig upplevelse

Dag 4 Upptäck Reykjavik – guidad stadsrundtur

På förmiddagen väntar en stadsrundtur i Reykjavik, med stadens många sevärdheter – utsiktsplatsen Perlan, den mäktiga kyrkan Hallgrímskirkja, hamnområdet och konserthallen Harpa, känd för sin arkitektur i glas och stål.

Under den fria eftermiddagen kan du strosa genom Reykjaviks kvarter eller handla isländskt hantverk. Varför inte följa med på en spektakulär safari, där du kan få se valar, delfiner och sjöfåglar i sin naturliga miljö? Eller upplev FlyOver Iceland – en flygsimuleringstur där du ”svävar” över Islands dramatiska landskap med vind, rörelse och doft som förstärker illusionen. Middagen intas på egen hand. Reykjavik erbjuder allt från trendiga streetfood-ställen till gourmetrestauranger.

Dag 5 Hemresa

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och beger oss mot flygplatsen. Vi lämnar det magiska Island bakom oss – fyllda av upplevelser, storslagna vyer och härliga minnen

Islandshästarna är kända för sina extra gångarter tölt och passgång

Resfakta Island 22-26 april 2026

Resdatum: 22 – 26 april 2026

Pris: 17 850 kr per person i delat dubbelrum

Tillägg:

Enkelrumstillägg 3 500 kr per person

Tillval, dag 4:

Tillval, dag 4: Valsafari 1 250 kr per person

Flygsimuleringstur, Fly Over Iceland 490 kr per person

Allt detta ingår

Flygresa t/r Arlanda alt Köpenhamn–Keflavik, inkl. flygskatter.

4 nätter i delat dubbelrum på 3-stjärniga hotell med dusch/wc.

Välkomsttransfer från flygplatsen till hotellet, via Sky Lagoon.

Rundresa med svensktalande lokalguide, enligt program.

Måltider: Två middagar. Frukost dag 1, 2, 3 och 4.

Stadsrundtur i Reykjavik

Transfer till flygplatsen

Guiden förbehåller sig rätten att ändra ordningen på programmet, beroende på väder, trafik eller andra omständigheter.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll

Resan är ett samarbete mellan Vulkanresor och Icakuriren.

Boka din resa idag!

Ring: Vulkanresor, 08-612 43 70

Maila: info@vulkanresor.se