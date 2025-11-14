Kina är en dröm för många och denna resa ger dig det mesta och det bästa av det mäktiga landet i öst: Peking med Förbjudna staden, Kinesiska muren, sidenstaden Suzhou och mångmiljonmetropolen Shanghai. Följ med och bli hänförd!

Möt våren i Kina! ­Under tio spännande aprildagar upplever vi makalösa världsarv, trevliga restauranger och härliga grönskande oaser i Mittens rike.

Peking blev huvudstad på 1100-talet, men staden är hela 3 000 år gammal. I Peking ­besöker vi Förbjudna staden och självklart Kinesiska ­muren.

Därefter förflyttar vi oss söderut, till området kring Yangtzefloden. Här möter vi den moderna metropolen Shanghai, men också harmoniska Suzhou – känt för vackra trädgårdar och en unik ­tradition av sidenhantverk.

Alla sinnen får sitt på denna variationsrika resa till ett av världens mest spännande ­länder.

Du hänger väl med?

Dag 1 Flyg från Arlanda

Avresa med direktflyg från Arlanda. Måltider och dryck serveras ombord.

Dag 2 Peking, Sommarpalatset

Vi välkomnas av vår svensk­talande guide i Peking.

I ­väntan på våra rum besöker vi Sommarpalatset, vackert ­beläget vid Kunmingsjöns strand. Gemensam lunch och välkomstmiddag.

Himmelens tempel är 38 meter högt och kejsaren hade det som vandringsmål och böneplats för goda skördar.

Dag 3 Himmelska fridens torg, Förbjudna staden

Vi startar med besök i en park, där Pekingborna gör sin morgongymnastik. Vi promenerar sedan över Himmelska fridens torg och fortsätter in i Förbjudna staden, dit ingen vanlig människa fick komma förrän den siste kejsaren

Pu Yi avsattes 1911.

Vi besöker Himmelens tempel som anses vara en av Kinas vackraste byggnader med sitt blåglaserade tak. Templet är beläget i en stor, vacker park med ett härligt folkliv.

Vi stannar till vid en pärlbutik, där vi får inblick i hur man odlar sötvattenspärlor.

Lunch och middag ingår.

Kinesiska muren började byggas redan på 700-talet f Kr.

Dag 4 Kinesiska muren

I dag vandrar vi på världens största byggnadsverk, Kinesiska muren, norr om Peking. Vi besöker Mutianyu, en av de vackraste delarna av muren. Med linbana tar vi oss upp och blir hänförda av den fantastiska utsikten och ser hur ­muren slingrar sig som en orm över bergskammarna.

Tillbaka i Peking är eftermiddagen programfri med mycket att upptäcka på egen hand. På kvällen samlas vi för en traditionell fest­måltid, den berömda Peking­ankan.

Lunch och middag ingår.

Dag 5 Fri dag i Peking

Programfri dag. Strosa runt i Peking på egen hand eller boka något av våra tillvalspaket som du kan läsa om här intill. Lunch och middag på egen hand.

I Suzhou finns ett lång tradition av sidenhantverk.

Dag 6 Suzhou, sidenmuseum

Tidig morgon tar vi flyget till Shanghai och fort­sätter sedan med buss till Suzhou. Vi besöker ett sidenmuseum och får veta hur framställningen går till. Vi strosar längs den traditionella gatan Pingjiang, där man kan göra fynd i hantverksbutiker och mysiga tebutiker.

Lunch på egen hand, middag ingår.

Dag 7 Tongli

Utanför Suzhou ligger det fina vattensamhället Tongli, som även kallas Österns Venedig. Kanalerna slingrar sig genom den charmiga bebyggelsen och ­under välvda stenbroar. Vi promenerar längs kanalerna och besöker en vacker trädgård. Efter gemensam lunch finns tid att strosa runt i staden.

Buss till Shanghai på eftermiddagen. Lunch och middag ingår.

Shanghai Pudong SkylineShanghai Pudong Skyline during sunset

Dag 8 Shanghai

Vi utforskar Shanghai. I Gamla stan upplever vi myllret av människor och via en tunnel under floden kommer vi till den moderna stadsdelen ­Pudong. Här tar vi hissen upp i Shanghai World Financial Center och blickar ut över denna 20-miljonersstad.

På eftermiddagen prome­nerar vi i det så kallade Soho of Shanghai – Tianzifang – med sina smala gränder, som numera är kantade av kaféer, gallerier, butiker och restauranger. Lunch ingår, middag på egen hand.

Dag 9 Fri dag i Shanghai

Vår sista dag i Kina är programfri. Gör de sista inköpen eller boka en halvdagstur som tillval. På kvällen samlas vi för gemensam ­middag.

Dag 10 Hemresa

Efter en tidig frukost går transfern till flygplatsen för hemresa via Peking. Ankomst samma dag.

Resfakta Peking och Shanghai 8-17 april 2026

Resedatum

Avresa 8 april 2026

Hemresa 17 april 2026

Pris 24 950 kr per person i dubbelrum.

Allt detta ingår

Flyg Stockholm–Peking–Shanghai–Stockholm i ekonomiklass med Air China

Transporter enligt program med buss

8 nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard

Frukost alla dagar samt 5 luncher och 6 middagar

Inträden till samtliga ­sevärdheter enligt program och svensktalande guide

Representant för Icakuriren vid minst 20 resenärer

Tillägg

Enkelrum 3 950 kr

Visum till Kina, ca 1 100 kr per person

Avbeställningsskydd ­(Gouda), 7% av resans pris

Reseförsäkring (Gouda)

Måltidsdryck

Utflykter som tillval:

Beijing (12 apr)

Rikshatur samt prova att laga dumplings

Cloisonnéfabrik

Vi lär oss om detta ur gamla hantverk. Halsbrytande akrobatikshow och jonglerare

Shanghai (16 apr)

Lokal matmarknad samt konstnärsparken M50

Vid bokningen får du övriga resevillkor.

Resan är ett samarbete mellan Lotus Travel och Icakuriren.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-, valuta- och tidtabellsändringar.

