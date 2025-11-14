MITTENS RIKE Kina är en dröm för många och denna resa ger dig det mesta och det bästa av det mäktiga landet i öst: Peking med Förbjudna staden, Kinesiska muren, sidenstaden Suzhou och mångmiljonmetropolen Shanghai. Följ med och bli hänförd!
Möt våren i Kina! Under tio spännande aprildagar upplever vi makalösa världsarv, trevliga restauranger och härliga grönskande oaser i Mittens rike.
Peking blev huvudstad på 1100-talet, men staden är hela 3 000 år gammal. I Peking besöker vi Förbjudna staden och självklart Kinesiska muren.
Därefter förflyttar vi oss söderut, till området kring Yangtzefloden. Här möter vi den moderna metropolen Shanghai, men också harmoniska Suzhou – känt för vackra trädgårdar och en unik tradition av sidenhantverk.
Alla sinnen får sitt på denna variationsrika resa till ett av världens mest spännande länder.
Du hänger väl med?
Dag 1 Flyg från Arlanda
Avresa med direktflyg från Arlanda. Måltider och dryck serveras ombord.
Dag 2 Peking, Sommarpalatset
Vi välkomnas av vår svensktalande guide i Peking.
I väntan på våra rum besöker vi Sommarpalatset, vackert beläget vid Kunmingsjöns strand. Gemensam lunch och välkomstmiddag.
Dag 3 Himmelska fridens torg, Förbjudna staden
Vi startar med besök i en park, där Pekingborna gör sin morgongymnastik. Vi promenerar sedan över Himmelska fridens torg och fortsätter in i Förbjudna staden, dit ingen vanlig människa fick komma förrän den siste kejsaren
Pu Yi avsattes 1911.
Vi besöker Himmelens tempel som anses vara en av Kinas vackraste byggnader med sitt blåglaserade tak. Templet är beläget i en stor, vacker park med ett härligt folkliv.
Vi stannar till vid en pärlbutik, där vi får inblick i hur man odlar sötvattenspärlor.
Lunch och middag ingår.
Dag 4 Kinesiska muren
I dag vandrar vi på världens största byggnadsverk, Kinesiska muren, norr om Peking. Vi besöker Mutianyu, en av de vackraste delarna av muren. Med linbana tar vi oss upp och blir hänförda av den fantastiska utsikten och ser hur muren slingrar sig som en orm över bergskammarna.
Tillbaka i Peking är eftermiddagen programfri med mycket att upptäcka på egen hand. På kvällen samlas vi för en traditionell festmåltid, den berömda Pekingankan.
Lunch och middag ingår.
Dag 5 Fri dag i Peking
Programfri dag. Strosa runt i Peking på egen hand eller boka något av våra tillvalspaket som du kan läsa om här intill. Lunch och middag på egen hand.
Dag 6 Suzhou, sidenmuseum
Tidig morgon tar vi flyget till Shanghai och fortsätter sedan med buss till Suzhou. Vi besöker ett sidenmuseum och får veta hur framställningen går till. Vi strosar längs den traditionella gatan Pingjiang, där man kan göra fynd i hantverksbutiker och mysiga tebutiker.
Lunch på egen hand, middag ingår.
Dag 7 Tongli
Utanför Suzhou ligger det fina vattensamhället Tongli, som även kallas Österns Venedig. Kanalerna slingrar sig genom den charmiga bebyggelsen och under välvda stenbroar. Vi promenerar längs kanalerna och besöker en vacker trädgård. Efter gemensam lunch finns tid att strosa runt i staden.
Buss till Shanghai på eftermiddagen. Lunch och middag ingår.
Dag 8 Shanghai
Vi utforskar Shanghai. I Gamla stan upplever vi myllret av människor och via en tunnel under floden kommer vi till den moderna stadsdelen Pudong. Här tar vi hissen upp i Shanghai World Financial Center och blickar ut över denna 20-miljonersstad.
På eftermiddagen promenerar vi i det så kallade Soho of Shanghai – Tianzifang – med sina smala gränder, som numera är kantade av kaféer, gallerier, butiker och restauranger. Lunch ingår, middag på egen hand.
Dag 9 Fri dag i Shanghai
Vår sista dag i Kina är programfri. Gör de sista inköpen eller boka en halvdagstur som tillval. På kvällen samlas vi för gemensam middag.
Dag 10 Hemresa
Efter en tidig frukost går transfern till flygplatsen för hemresa via Peking. Ankomst samma dag.
Resfakta Peking och Shanghai 8-17 april 2026
Resedatum
Avresa 8 april 2026
Hemresa 17 april 2026
Pris 24 950 kr per person i dubbelrum.
Allt detta ingår
- Flyg Stockholm–Peking–Shanghai–Stockholm i ekonomiklass med Air China
- Transporter enligt program med buss
- 8 nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard
- Frukost alla dagar samt 5 luncher och 6 middagar
- Inträden till samtliga sevärdheter enligt program och svensktalande guide
- Representant för Icakuriren vid minst 20 resenärer
Tillägg
- Enkelrum 3 950 kr
- Visum till Kina, ca 1 100 kr per person
- Avbeställningsskydd (Gouda), 7% av resans pris
- Reseförsäkring (Gouda)
- Måltidsdryck
Utflykter som tillval:
- Beijing (12 apr)
Rikshatur samt prova att laga dumplings
- Cloisonnéfabrik
Vi lär oss om detta ur gamla hantverk. Halsbrytande akrobatikshow och jonglerare
- Shanghai (16 apr)
Lokal matmarknad samt konstnärsparken M50
Vid bokningen får du övriga resevillkor.
Resan är ett samarbete mellan Lotus Travel och Icakuriren.
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-, valuta- och tidtabellsändringar.
