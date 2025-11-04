För sex år sedan bestämde sig snickaren och byggnadsvårdaren Lisa Gerholm Luhanko för att bygga sin egen bastu. Det blev starten på en kärlekshistoria som så småningom resulterade i en bok. Nu vill hon inspirera både vana och ovana byggare att ge sig i kast med ett eget hett bastuprojekt.

Det blåser kyliga vindar i trakterna kring Gustavsberg utanför Stockholm. Lisa Gerholm Luhanko öppnar dörren till det lilla huset som ligger i utkanten av en trädgård med utsikt över gärdet intill. Inredningen är sparsam: två lavar i asp, en liten hylla i väggen och en vedeldad kamin där elden snart sprakar. Den här bastun har Lisa byggt som ett beställningsjobb till husets ägare för tre år sedan men redan då var hon något av en expert.

Bastun har små detaljer som gör att den sticker ut. Som den inbyggda hyllan i väggen. Foto: Linda Romppala

Lusten att bygga en bastu har hon haft länge men första gången hon förverkligade drömmen var för sex år sedan. Då hyrde hon ett torp där det saknades rinnande vatten vilket gjorde bastubygget till en passande lösning. Lisa byggde bastun på en gammal hövagn för att den skulle vara flyttbar om hon själv lämnade torpet, och projektet gav mersmak.

Lisa Gerholm Luhanko Ålder: 37 år.

Bor: Stockholm.

Familj: Man och två barn.

Yrke: Snickare och byggnadsvårdare, har skrivit boken ”Bada bastu” (Natur & kultur).

Går att variera en bastu

– Det var superkul! Det som är roligt med att bygga en bastu är att de är begränsade i sin storlek och funktion och ändå går det att variera dem på många olika sätt.

Även om bastun till torpet var hennes första var hon inte någon nybörjare på att snickra. Efter gymnasiet gick Lisa en båtbyggarskola i Norge och därpå följde en lärlingsanställning på en byggnadsvårdsfirma. Sedan dess har hon jobbat med historiska hus på olika sätt. De senaste sex åren som snickare på Skansen.

Fönstret i bastun är ett gammalt fönster som Lisa restaurerade. Att använda återbrukat material i sin bastu är något hon förespråkar. Foto: Linda Romppala

– Framför allt tar jag och mina kollegor hand om det kulturhistoria byggnadsbeståndet men det kan också vara att laga älgstaketet och snickra ett pentry till personalmatsalen, berättar Lisa som stortrivs på arbetsplatsen.

– Som byggnadsvårdare är det otroligt att få jobba i en så varierad miljö. Jag kan arbeta på en Skånegård på förmiddagen och ett samiskt viste på eftermiddagen, bara genom att gå några hundra meter. Det är väldigt lärorikt att få arbeta med så olika bygghantverkstraditioner som annars inte finns i stockholmsområdet.

Byggnaden är svart som kol, behandlad med den japanska tekniken Yakusugi. Foto: Linda Romppala

Lisa Gerholm Luhanko skrev ”Bygga bastu”

Några år efter det första bastubygget blev Lisa kontaktad av en förläggare som undrade om hon var intresserad av att skriva en bok. Parallellt med det hade hon själv uppmärksammat att det saknades en tydlig och lättillgänglig instruktion för den som ville ge sig i kast med ett bastuprojekt.

– Jag upplever att det är många som vill bygga själva men som kanske känner att de inte har koll på elverktyg eller byggnadskonstruktion. Jag ville skriva något för dem.

Golvet i bastun är glest lagt så att vattnet kan rinna ner i springorna. Det gör att det är möjligt att värma vatten och tvätta sig i den om man vill. Foto: Linda Romppala

Resultatet blev boken ”Bygga bastu” som kom ut för ett par år sedan. Bastun hon byggde till boken är den som står i Gustavsberg. Hon la ner knappt tre veckor på arbetet och då hann hon med att restaurera ett fönster och bygga dörren till bastun själv. I boken får läsaren följa med hela vägen från grunden till första brasan.

– Jag tänkte att den skulle vara så pass enkel i sin konstruktion och tillvägagångssätt att många skulle klara av att genomföra ett liknande projekt själv.

Det täljda dörrhandtaget är en annan vacker detalj i bastun. Foto: Linda Romppala

Olika sätt att bygga bastu

Förutom att visa hur hon gått tillväga gör Lisa i boken också några nedslag hos andra bastubyggare i både Sverige och Finland.

– Det som var slående var hur många olika sätt man kan bygga en bastu på. Bland annat besökte vi en bastu som klättrar upp för en klippa och är byggd på höga stolpar. Ett komplicerat och otroligt imponerande bygge, säger Lisa som också minns stadsbastun utanför Helsingfors. Här har invånare i staden gått ihop för att få till en allmän bastu. Nu hjälps de åt att hämta träd som fallit i stadens parker att elda med.

Till vardags jobbar Lisa som snickare och byggnadsvårdare på Skansen i Stockholm. Foto: Linda Romppala

För den som är sugen på att själv bygga en bastu har Lisa några tips. Det första är att sprida ut projektet under en längre tid.

– Jag tycker att det är bra att dela upp bygget i etapper så att du inte avsätter hela sommarsemestern för att bygga, sprid ut det under året istället. Och ta hjälp av vänner och familj i de moment som är lite mer arbetskrävande, som att lägga tak och spika panel. Då kan du bjuda in dem till bastubad sedan när den är klar.

Kaminen går att sätta in på egen hand men en sotare måste godkänna installationen innan den börjar användas. Foto: Linda Romppala

Återbrukat material

Ett annat tips är att fundera igenom bygget noga innan man sätter igång. Till exempel om det finns några delar av projektet som kan lejas bort till professionella hantverkare. Innan bygget kan man också fundera på om man vill använda nytt eller gammalt material.

– Själv är jag förtjust i att bygga av återbrukat material. För att det ska fungera måste man vara ute i god tid och hålla utkik efter rivningar eller byggen där man kanske kan få lite överblivet material, säger Lisa som också trycker på att det är viktig att undersöka med kommunen där bastun ska byggas vilka regler som gäller.

Förutom att nyttja återbrukat material slår hon också ett slag för att använda gamla fönster och dörrar till bastubygget. I boken ägnas ett helt kapitel åt renoveringen av fönstret som nu pryder bastuns kortsida.

– Fönster från förr håller en helt annan kvalitet än de du kan köpa nytillverkade. Dessutom är de ofta mycket billigare, särskilt om du kan tänka dig att jobba lite själv. Så här kan du spara både miljö och pengar. Samma sak med dörrar. Det här är också ett sätt att få en mer personlig bastu, säger Lisa.

Stäva, skopa och kroppsborste är måsten! Foto: Linda Romppala

På bastun i Gustavsberg är det inte bara fönstret och den grönmålade dörren som gör att den sticker ut. Panelen på utsidan av byggnaden är svart som kol. Den är behandlad med den japanska tekniken Yakusugi, vilket innebär att man bränner ytan på brädorna.

– Syftet är att göra träet mer motståndskraftigt mot röta, väder och insekter. Jag tycker att det är supersnyggt och det kändes häftigt med en förkolnad bastu.

Många bastuprojekt

Sedan boken gavs ut har Lisa fått ta del av många bastuprojekt. Nu efter KAJ:s seger i Melodifestivalen märker hon att intresset blivit ännu större.

– Jag får meddelanden då och då. Det är allt från frånskilda kvinnor i medelåldern som gör sitt första byggprojekt till yngre människor som gått ihop med sina kompisar och bygger en bastu tillsammans. Det känns otroligt kul, säger Lisa som själv har några olika bastuprojekt i planeringsstadiet som hon hoppas kunna förverkliga snart. Den senaste bastun hon byggde var tillsammans med Gustav och Marie Mandelmann, ett projekt som gick att följa i parets tv-serie.

Torr björkved är det klassiska valet för att elda i bastun – den ger också den rätta doften. Men det går även bra med al och asp. Foto: Linda Romppala

– Den bastun var bara två kvadratmeter stor och precis lagom till dem båda, berättar Lisa som hoppas kunna inspirera fler att kasta sig ut i ett bastuprojekt.

– Dels är det fantastiskt att ha en bastu i sitt liv. Det finns inget bättre sätt att sätta guldkant på tillvaron. Det är en sån källa till glädje, sammanhang och njut. Men också det här att genomföra ett byggprojekt, oavsett om det är stort eller litet ger det en känsla av mening och inspiration. Bygger man dessutom en bastu som man delar med sina grannar eller vänner har man också skapat en fantastiskt fin mötesplats.