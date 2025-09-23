Sedan ett gäng kreativa ortsbor i Halland lade beslag på en övergiven busskur har Morups pigga lilla turistbyrå blivit en sevärdhet i sig. Kuren har även en egen liten gästbok.

Längs landsvägen ner mot havet utanför den halländska tätorten Morup hägrar en udda syn. En före detta busskur i vägrenen har här förvandlats till en sprakande smällkaramell i turkost, orange, lila och gult. Att passera ”Morups lilla turistbyrå” med sitt charmiga yttre utan att kika in är nära stört omöjligt, vilket även turistbyråns välfyllda gästbok vittnar om.

– Folk som passerar blir ju jätteglada, alla stannar och undrar vad det är frågan om, säger Anna Leandersson, en av de Morupbor som på gerillavis annekterade det lilla huset för ett par år sedan.

”Vi visste inte att även en turistbyrå kan vara ett smultronställe!” och ”Den bästa turistbyrån i Sverige” är några av de många glada hälsningar som står att läsa i gästboken. Foto: Anna Leandersson

Tätorten Morup mellan Falkenberg och Varberg är liten – med bara runt 300 bofasta – men har mycket att erbjuda för de tusental som årligen åker förbi, menar Anna Leandersson. Här löper en etapp av det populära cykelstråket Kattegattleden som sträcker sig mellan Helsingborg och Göteborg.

– De som stannar skriver och berättar om sin upplevelse. Att de cyklar mellan Malmö och Göteborg och att de nu åkte förbi och blev glatt överraskade. Att ’det regnade och blåste, vi sökte skydd och vad skönt och mysigt att vi fick sitta här en stund…’

Tog över busskuren i Morup

Utöver stränder, kaféer och bed & breakfast finns gårds- och second hand-butiker, konsthantverkare och museer att besöka i och runt Morup, liksom evenemang som barnteater och musikkvällar. Själv är Anna Leandersson keramiker och en av Morups fyrtiotal företagare som för ett tiotal år sedan gick samman i föreningen ”Smultronställen i Morup med omnejd”.

– Det började med att vi bara ville ha en plats att lägga vår broschyr, kanske en byrå med lådor att ställa ut någonstans. Så när vi hittade den lilla övergivna busskuren tyckte vi den var perfekt! Vi försökte kolla runt vems den var, men rotade egentligen inte alltför mycket i det – och tog helt enkelt bara över den.

”Folk som passerar blir ju jätteglada!”, säger Anna Leandersson, en av initiativtagarna till den färgglada lilla turistbyrån.

Ihop med vännerna i föreningen lät Anna Leandersson rusta upp den nedgångna kuren, bytte ut trasigt virke, målade och satte upp skyltar som pekar ut riktningen för nejdens sevärdheter.

– Men någon byrå med lådor ställde vi aldrig in, då vi fick höra av en granne att någon då och då övernattar, kanske en cyklist, i kuren … Vi tänkte att ’då får ju inte den personen plats …’ Så det fick bli vägghyllor istället!

Lokala tips

Den idag välbesökta och ombonade lilla turistbyrån har däremot både trasmatta på golvet och bänk med kuddar så att förbipasserande bekvämt kan slå sig ner och vila benen. Hyllornas kartor och broschyrer lockar med platser att se och besöka. Alla lokala tips kan hängas upp med hjälp av de klatschigt målade musfällorna på väggen.

Föreningen pysslar om kuren hela året. På påsken pyntas med fjädrar, under julen tänds ljusslingor. Responsen har bara varit positiv även från kommunen, menar Anna Leandersson.

– Lokalt uppskattar man verkligen det vi gör. Byalaget menar att vi har ’satt Morup på kartan’.

”Man kan nog säga att Morups lilla turistbyrå har blivit ett utflyktsmål i sig”, säger Anna. Foto: Anna Leandersson

Ett eget utflyktsmål

Dessutom kan numera rastande cyklister passa på att både fylla däck med en cykelpump och ladda mobiltelefonen, efter att man i fjol beviljades ett bidrag från Framtidsbanken på Falkenbergs Sparbank och kunde förse kuren med solceller.

Och varje sommar fylls en ny gästbok i turistbyrån. Den lilla kuren besöks av folk från hela Europa, USA och till och med Japan, berättar Anna Leandersson och tillägger:

– Ja, man kan nog säga att Morups lilla turistbyrå har blivit ett utflyktsmål i sig.