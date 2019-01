Flodkryssning genom Moseldalen

Följ med IcaKuriren på en såväl kulinarisk som vacker flodkryssning där riddarborgar, böljande vinfält och pittoreska korsvirkesbyar avlöser varandra längs vår färd.

Under tiden medan vi njuter av det vackra landskapet, flyter ditt hotell med dig och du slipper packa ihop och byta rum. Utflykterna ger dig inblick i regionens historia, arkitektur, konst och kultur. Traben-Trarbach med sin imponerande art nouveau-arkitektur och Bernkastel-Kues med sitt vackra torg är bara två av de många oöverträffade platserna vi möter. Därtill ges tillfällen att provsmaka lokala delikatesser och självklart passar vi på att smaka de viner som odlas här. Stämningen ombord blir snabbt familjär och du träffar lätt nya vänner. En avkopplande och gemytlig vecka i lugn takt väntar oss. Välkommen ombord!

På M/S Leonora är atmosfären avslappnad, hytterna bekväma och servicen utmärkt.

Dag 1 Flyg till Frankfurt och avfärd med M/S Leonora

Från flygplatsen reser vi med buss till Koblenz. Staden ligger precis där floderna Mosel och Rhen möter varandra i sydöstra Tyskland, vid Deutsche Eck, det berömda tyska hörnet. Vi installerar oss ombord på vårt komfortabla kryssningsfartyg M/S Leonora. Vi har helpension vilket innebär riklig frukostbuffé, fyrarätters lunch med buffé och servering samt fyrarätters serverad middag. Däremellan erbjuds dagligen kaffe, te och färsk frukt. Vår flodkryssning inleds med att besättning presenterar sig och bjuder på en välkomstdrink före middagen.

Dag 2 Koblenz – Zell – Traben Trarbach

Mosel är Rhens längsta biflod och sträcker sig ca 55 mil från källan i Frankrike, via Luxemburg, in i kultur- och odlingslandskapet Rheinland-Pfalz. Mosel delas in i tre regioner och vår kryssning går främst på de slingrigaste delarna, kallade mellersta och nedre. Resans första strandhugg är korsvirkesstaden Zell. Staden har en betydande vinproduktion och är känd för sitt vin "Schwarze katz". Efter lunch gör vi en bussutflykt till en vingård för provsmakning av de utsökta viner som odlas i Rheinland-Pfalz. Därefter fortsätter kryssningen mot kurorten och tvillingstaden Traben-Trarbach.

Varje dag möts du av nya vyer och intressanta platser utmed fartygets rutt.

Dag 3 Traben-Trarbach – Mehring och Trier

Under förmiddagen ankommer vi till Mehring. Nära Mehring ligger Tysklands äldsta stad Trier, som grundades av kejsare Augustus år 16 f.Kr. Vi besöker denna historiskt intressanta stad, som har flera berömda monument, varav hela nio stycken återfinns på Unescos världsarvslista. Mest känt är Porta Nigra, den svarta stadsporten, som byggdes av romarna på 100-talet. Vi gör en promenad upp till katedralen, varefter det blir tid för egna strövtåg innan vi återvänder till vårt fartyg.

Vi utforskar små pittoreska städer längs vår resa.

Dag 4 Mehring – Bernkastel Kues

Fartyget fortsätter nedströms till staden Bernkastel Kues. Överallt längs Mosel odlas vindruvor för framställning av främst vita, fruktiga Rieslingviner. Druvstockarna odlas på skifferjord, som magasinerar solenergi året om för att återge värme åt stockarna under den korta tiden mellan blomning och skörd. Detta ger vinet dess karaktäristiska friskhet med smak av citrus, aprikos och äpple.

Dag 5 Bernkastel Kues – Cochem

Tidigt på morgonen kryssar vi vidare mot Cochem, som anlöps efter att fartyget har passerat fyra slussar. Den pittoreska staden lockar många besökare med sina smala gränder, medeltida torg, nogsamt restaurerade korsvirkeshus med traditionella skiffertak – och inte minst den praktfulla borgen Cochem Reichsburg, som från sin höjd tronar över staden. Intresserade har möjlighet att promenera upp till slottet, som är ett av Moseldalens allra vackraste.

Moseldalen är känt för sina viner med hög syra och fruktig smak, främst vita Rieslingviner.

Dag 6 Cochem – Rüdesheim

Kryssningsfartyget följer den bördiga Moseldalens flodbågar och seglar vid Deutsches Eck, flodens smalaste del, in på Rhen. Njut av de romantiska vyerna kring den mytomspunna Loreleiklippan innan vi ankommer till Rhenvinernas gemytliga huvudstad Rüdesheim. Flanera längs den livliga gågatan Drosselgasse och passa på att prova det berömda "Rüdesheimer kaffee", en kaffedrink med brandy toppad med vispgrädde.

Dag 7 Rüdesheim – Koblenz

Vid lunchtid lämnar vi Rüdesheim och återvänder till Koblenz som är en av Tysklands äldsta och vackraste städer. Stadens stolthet, fästningen Ehrenbreitstein, har Rhen på ena sida och Mosel på andra sidan. Hela detta vackra landskap har av Unesco utsetts till världsarv. Resten av dagen är ledig. Passa på att ta en promenad i den vackra staden som lockar med mängder av vinstugor, konstgallerier, pittoreska torg och romantiska gränder. Avslutningsmiddag med underhållning.

Allt sedan romarna upptäckte de branta vinsluttningarna har Moseldalen varit ett av Tysklands främsta vindistrikt.

Dag 8 Hemresa

Efter frukost tar vi buss till Frankfurt för att flyga hem med många fina minnen och kulinariska upplevelser med oss hem i bagaget.

Resfakta

Avresa 12 oktober

Hemresa 19 oktober

Pris per person 18 495 kr i del i 2-bäddshytt på huvuddäck

Flyg från Stockholm (Köpenhamn på förfrågan)

Om M/S Leonora

Fartyget är byggt 2008, har fyra däck, är 110 m långt och 11 m brett. Soldäck med stolar, bar och restaurang. Litet gym, kostnadsfri wi-fi när anslutning tillåter. Fartyget har 69 hytter, alla är komfortabelt inredda med luftkonditionering, tv, minibar, telefon, hårfön, badrum med wc och dusch, säkerhetsfack. Hiss finns mellan alla däcken. Vi rekommenderar att ta med bekväma kläder och bra skor för utflykterna. Tag med varm jacka eller tröja för kvällarna.

Allt detta ingår i resans pris

Flyg till Frankfurt t/r

Transfer t/r

Del i 2-bäddshytt på huvuddäck

Kryssning och utflykter enligt program

Helpension ombord från middag dag 1 till frukost dag 8 (dryckespaket som tillval)

Underhållning och aktiviteter ombord

Representant från Icakuriren/Hemmets Journal

Grand Tours färdledare

Tillägg per person

2-bäddshytt på mellandäck 1 700 kr

2-bäddshytt på övre däck 2 000 kr

Hytt för eget bruk huvuddäck 4 900 kr

Avbeställnings- och reseförsäkring

Tillval dryckespaket

Husets vin, öl, vatten till måltider 800 kr

Utvalda viner, öl, vatten till måltider 1 300 kr

Så här bokar du

Kontakta GrandTours 08- 24 15 25 eller maila info@grandtours.se