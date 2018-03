Fånga historien och pulsen i Peking

Storslagna sevärdheter och minnesvärda möten, Peking är staden som aldrig lämnar sin besökare oberörd.

Att beskriva Kina som resmål i ett fåtal ord är omöjligt, upplevelserna tar helt enkelt aldrig slut. Kanske är det just blandningen av det gamla och nya som fascinerar allra mest. Under en spännande vecka upplever vi tillsammans Pekings mix av världsarv och pulserande storstadsliv. Vi utforskar det vackra Sommarpalatset, Förbjudna staden och den Kinesiska muren. Vi fångar också vardagens atmosfär när vi upplever den klassiska morgongymnastiken i parken och åker cykelriksha i smala gränder i ett hutongområde för att hälsa på hos en kinesisk familj som berättar om sin vardag. Det kinesiska köket bjuder på spännande smakupplevelser och en kväll serveras vi den klassiska Pekingankan. En av höjdpunkterna för den matlagningsintresserade är en matlagningskurs där vi iklädda kockmössa och förkläde får lära oss hur man tillagar dumplings. Vill du imponera vid måltiderna så kan du redan nu börja träna på att äta med pinnar. Under veckan finns även tid för shopping och egna upptäckter.

Vi har en egen svensktalande guide under hela resan och dessutom medföljer en representant från tidningen. Resan görs tillsammans med både IcaKuriren och Hemmets Journals läsare. Välkommen att följa med!

Dag 1 Avresa mot Peking

Avresa med Finnair via Helsingfors till Peking. Middag, förfriskningar och frukost serveras ombord.

Dag 2 Ankomst Peking – Sommarpalatset och välkomstmiddag

Vi anländer på förmiddagen (lokal tid) och möts på flygplatsen av vår svensktalande guide. För att ställa om till den lokala tiden så kör vi direkt igång med vårt program och först på tur är ett besök till det vackra Sommarpalatset. Vi promenerar längs med Kunmingsjöns strand och beundrar Långa gångens vackra målningar. Vi äter vår första kinesiska lunch och checkar sedan in på vårt hotell, där vi får lite tid för vila innan vi samlas för gemensam välkomstmiddag på kvällen.

Dag 3 Förbjudna staden – Himmelska fridens torg

Idag börjar vi med att besöka världens största kejsarpalats; Den förbjudna staden. Här inne levde kejsarna helt isolerade från omvärlden fram till 1911. Intill palatset ser vi det enorma torget där landets många av landets lyckligaste och även mest tragiska händelser utspelat sig; Himmelska fridens torg. Vi äter lunch och beger oss sedan in i Pekings gamla charmiga hutonger där vi kommer vardagslivet nära inpå från våra cykeltaxis. Vi får en trevlig inblick av livet i Kina då vi gör ett hembesök hos en kinesisk familj där vi bjuds på en kopp te. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 4 Kinesiska muren

Att promenera på Kinesiska muren är en upplevelse du kommer att minnas för resten av livet. Vi besöker en av de vackraste delarna vid Mutianyu. Vi åker linbana den sista biten och belönas med en fantastisk utsikt. Vi äter lunch och fortsätter sedan tillbaka till Peking för en välbehövlig fotmassage. Resten av dagen och kvällen är programfri. Middag på egen hand.

Dag 5 Himmelens tempel – siden – matlagningskurs

Tidigt på morgonen beger vi oss till en av Pekings parker för at få uppleva den klassiska morgongymnastiken. Här ser vi Pekings pensionärer sjunga, dansa och träna in den nya dagen. Vi fortsätter sedan till Himmelens tempel som anser vara en av kinas vackraste byggnader med sitt blåglaserade tak. I en sidenaffär får vi lära oss hur framställningen går till samt får se och fynda bland de vackra tygerna.Till lunch får vi sedan testa på våra kunskaper i en kinesisk matlagningskurs då vi tillsammans med en professionell kock själva tillagar de smaskiga degknytena dumplings. Kvällen är programfri för middag på egen hand. Tillval kväll: Akrobatikshow med BBQ-middag.

Dag 6 Upptäck Peking på egen hand – fri dag

Programfri dag för egna aktiviteter. Kanske kastar du dig ut i någon av Pekings roliga marknader där man kan fynda allt mellan himmel och jord eller bara strosar runt i några av stadens fina parker? Vår guide finns tillgänglig och kommer gärna med förslag på aktiviteter.

Dag 7 Lamatemplet – pärlor och avskedsmiddag

Idag gör vi ett besök till Lamatemplet, som av många anses vara det finaste tibetanskbuddhistiska templet utanför Tibet. Vi strosar sedan runt i det trevliga området Nanluoguxiang där gatorna är kantade av roliga affärer som säljer allt från hantverk och konst till det absolut trendigaste modet. Vi äter lunch och besöker sedan en pärlaffär och får en introduktion hur framställningen går till samt får se vackra pärlor i otaliga former och färger. På kvällen äter vi gemensam avskedsmiddag, och vad passar då bättre än den delikata Pekingankan.

Dag 8 Hemresa

Transfer till flygplatsen för hemresa mot Arlanda. Vi landar i Stockholm samma dag på eftermiddagen (lokal tid).

Resdatum

Avresa 14 november 2018

Hemresa 21 november 2018

Avreseflygplatser

Arlanda, Landvetter eller Köpenhamn

Pris

12 950 kr per person i del i dubbelrum

Allt detta ingår i resans pris

Flyg i ekonomiklass inkl. skatter och avgifter

Övernattning sex nätter i del i dubbelrum på omtyckta Qianmen Hotel Peking

Samtliga transporter till och från flygplats och till sevärdheter enligt program

Besöksmål enligt program inklusive inträden till sevärdheter

Svensktalande guide under hela vistelsen

Representant från Icakuriren/Hemmets journal

Frukost samt åtta måltider inkl. måltidsdryck enligt program

Dricks till guide och chaufför

Informationsskriften " Lotus lilla Blå"

Tillägg per person

Enkelrumstillägg 1850 kr

Akrobatikshow med BBQ-middag ca 350 kr

Avbeställningsskydd 450 kr

Visum till Kina

För inresa till Kina krävs visum. Kostnaden för detta ingår inte i resans pris, utan visumet måste ansökas via Lotus samarbetspartner Alla Visum innan avresa. Observera att passet måste vara helt, ha ett blankt uppslag samt vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Mer information gällande visumansökan fås vid bokning.

Så här bokar du

