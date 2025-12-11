Enligt traditionen skred hon fram till fots. Men 2020-talets Lucia kan lika väl göra sin entré på skridskor, i en traktor eller på en paddelbräda. Eller så kan hon simma fram. Simklubben Neptuns årliga luciashow i konstsimstappning har blivit en makalös succé.

Forsgrénska badet på Södermalm i Stockholm är nedsläckt. Till tonerna av ”Sankta Lucia” skrider lucian Cuba Serén nerför trappan med ett 50-tal tärnor tätt bakom sig. De yngre håller levande ljus i sina händer, de äldre brinnande facklor. Snart blir det uppenbart att detta luciatåg avviker från normen. Lucianattlinnena är nämligen ersätta av baddräkter; en vit för lucians del och svarta för hennes följe.

Graciöst kliver Cuba ner i vattnet och simmar ut på den djupa delen av bassängen. Där omringas hon av de äldsta och mest erfarna tärnorna, eller ”fackelbärarna” om man så vill, som bildar formationer runt henne. Med hjälp av sina utsträckta armar ger de form åt en blomma, för att i nästa stund lägga sig på rygg och fot mot fot formera en femuddig stjärna, alltmedan Triads ”Tänd ett ljus” fyller lokalen. Det är stämningsfullt så det förslår. Samtliga 230 personer i publiken tycks vara trollbundna av simklubben Neptuns flytande luciatåg.

14-åriga Cuba Serén är Sveriges bästa konstsimmare i sin åldersklass. Idag ska hon få vara lucia. Foto: Theresia Köhlin

Sveriges bästa konstsimmare i sin åldersklass

Kort efter att hon fått kronan av huvudet väntar ett uppvisningsnummer tillsammans med klubbkompisarna för 14-åriga Cuba som är Sveriges bästa konstsimmare i sin åldersklass. Timmarna innan kvällens föreställning träffar vi Cuba i omklädningsrummet där hon gör sig redo för sin uppgift.

– Jag började med konstsim när jag var åtta år. Sedan dess har jag varit med i luciatåget. De första åren fick jag hålla ljus, sedan gick jag över till att bli fackelbärare, och nu ska jag äntligen få vara lucia. Det ska bli kul och intressant att ha kronan på sig, även om jag samtidigt är lite nervös. Som lucia måste man tänka på att hålla huvudet stilla så att man inte tappar något i kronan och försöka att inte reagera om man blir bränd av stearinet som rinner, förklarar hon.

”Det är ingen lucia om man inte fått se Neptuns konstsim.” Foto: Theresia Köhlin

Huvudtränaren Ida Björkestam som är i färd med att sminka Cuba inflikar att det eftertraktade uppdraget som lucia ställer höga krav på de utvalda konstsimmarna.

Kräver styrka att trampa vatten länge

– Man måste vara erfaren och oerhört stark. Annars orkar man inte stå och trampa vatten så länge som uppgiften kräver samtidigt som man dessutom bär ljus på huvudet.

I sann demokratisk anda får alla som har uppnått rätt ålder och erfarenhetsgrad chansen att vara lucia. Det innebär att Cuba inför kvällens andra luciaföreställning är tvungen att överlämna kronan till någon annan. Denna någon råkar vara storasyster till elvaåriga Alicia Martinez som möter oss med håret indränkt i gelatin – för att det ska hålla sig på plats i bassängen, förklarar hon och trettonåriga klubbkompisen Vaija Fotou. Tjejerna har som de flesta andra gått i traditionella luciatåg, men att delta i simklubbens luciatåg är väldigt annorlunda i jämförelse, konstaterar de samstämmigt.

– Det är mycket mer ansträngande eftersom man är i vatten och hela tiden måste kicka med fötterna för att hålla sig flytande. Vattnet är ganska kallt och man får inte röra sig för mycket i det. Man måste vara långsam men också försiktig så att man inte bränner upp någons hår med ljusen och facklorna.

Lucian Cuba kastas upp i luften under generalrepetitionen. Allt funkar perfekt men ska inte upprepas med ljuskronan på sen. Foto: Theresia Köhlin

Andra speciella luciatåg i landet I Söråker i Medelpad anordnar ortens bandyförening lucia på is.

I Falu gruva i Dalarna går Musikkonservatoriet luciatåg i gruvans mörka gångar.

I Österåker norr om Stockholm färdas kommunens lucia och hennes tärnor i en båt på Åkers kanal. Från båten

sjunger de för åhörarna som samlats längs med kanalen.

sjunger de för åhörarna som samlats längs med kanalen. I Eskilstuna paddlar Eskilstuna SUP (Stand Up Paddleboards) ett luciatåg stående på bräda vid Rådhusbron.

I Uddevalla har kommunen pyntat sex traktorer som kör i ett luciatåg genom staden.

I Helsingborg arrangerar Sundsgårdens folkhögskola ett badande luciatåg vid Råå vallar. Doppet i det iskalla havet görs i välgörenhetssyfte

Krävs mycket träning

Alicia tränar fem gånger i veckan. Två år äldre ­Vaija avverkar varje vecka sex träningspass på sammanlagt 20 timmar. Då är den månadslånga träningen inför luciauppträdandena inte inräknad. Den får de konstsimmare som önskar medverka göra utanför ordinarie träningstid, berättar Ida Björkestam.

– Fastän de kanske redan har tränat på morgonen har de kommit hit varje söndagskväll för att öva inför lucia. De stora simidrotterna får de bästa träningstiderna i simhallen. Vi som är en liten sektion får hålla till godo med obekväma tider som tidiga morgnar eller sena kvällar. För att få ihop logistiken måste vi planera luciaträningarna ett halvår i förväg. Vi vill ju att alla de 150 aktiva ska få vara en del av det här. Eftersom det finns en begränsning i hur många som tillåts vara i simhallen och poolen samtidigt måste vi organisera det så att alla grupper får delta i minst en av de sammanlagt sex föreställningarna.

Tärnorna smetar in håret med gelatin för att hålla frisyren på plats i bassängen. Foto: Theresia Köhlin

De välbesökta luciashowerna är betydelsefulla för klubbens konstsimsverksamhet som drivs på ideell basis.

– Publikintäkterna har skapat nya möjligheter för oss. Vi har kunnat ta in utländska tränare och köpa utrustning. All publicitet kring evenemanget har också lett till en tillströmning av nya medlemmar som vill börja med konstsim. Att luciafirandet skulle bli så här stort trodde vi aldrig. Vi är jätteglada över att det blir större och större för varje år. Många stockholmare har gjort det till en årlig tradition att komma hit. Det är ingen lucia om man inte fått se Neptuns konstsim, säger de.

Framgångsrika lucian Cuba älskar att synliggöra sin sport för en bredare publik. För henne är konstsim mer än bara ett fritidsintresse.

Vill synliggöra konstsim

– Vi som grupp har en jättefin gemenskap. De flesta av oss har känt varandra länge. Vi är nästan som en familj, fastslår hon innan hon försvinner i väg till genrepet.

Det krävs assistans med facklor och ljus för att ta sig upp ur vattnet på stegen. Foto: Theresia Köhlin

Efter luciatåget och efterföljande uppvisningsnummer, där alltifrån klubbens yngsta sexåriga medlemmar till seniorer runt 40-årsstrecket får visa sina färdigheter för publiken, hoppar samtliga medverkande i plurret för att showa loss till Mariah Careys julhit ”All I want for christmas is you”. Bland alla baddräkter lyckas jag bara urskilja ett enda par badbyxor.

– Ja i nuläget har vi endast en kille som tränar konstsim. Men vi önskar oss fler, tillägger Ida Björkestam.

Om fler grabbar hörsammar hennes inbjudan kanske publiken framöver även får se stjärngossar och pepparkaksgubbar simma i luciatåget.

Fotnot: Reportaget gjordes förra året.