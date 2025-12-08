Hustrun Sandra föreslog att Victor skulle starta ett Instagramkonto där han i filmklipp ger smarta byggtips till tittarna. Fyra år senare har han över 124 000 följare – varav ungefär tio procent bor i USA.

Hemma hos familjen Grankvist i bostadsområdet Handskeryd i sydöstra Nässjö är det som oftast full fart.

Med sex barn i åldrarna 2 till 16 år råder inte precis någon brist på sysselsättning för föräldrarna Sandra och Victor.

Herrn i hushållet har dessutom inte bara ett heltidsjobb som projektledare – utan så gott som alltid något byggprojekt på gång hemma i deras numera 200 kvadratmeter ­stora 1920-talshus. Många av dessa filmar han också, klipper ihop och lägger upp på sitt Instagramkonto – för att tipsa tittarna om hur det går till steg för steg med smarta tips.

Den som ledde in honom på den minst sagt fruktsamma banan var hustrun Sandra ­under 2021, då han drev en egen firma som snickare.

– När min fru frågade mig om jag inte skulle visa andra vad jag håller på med svarade jag att jag inte är någon Ernst. Jag har dessutom aldrig varit den som gillar att stå i centrum eller att prata inför en massa människor, som när man redovisade inför klassen i skolan. Jag är betydligt mer introvert än extrovert som person.

Han fortsätter:

– Men jag prövade ändå – och det visade sig vara väldigt roligt. Sedan är det ju en helt annan grej än att exempelvis föreläsa inför andra eftersom jag oftast är ensam när jag spelar in klippen. Så nu kör jag på som Ernst och skulle han sluta någon gång vore jag inte sen att hoppa på tv-tåget om jag mot förmodan hade fått frågan, säger han och skrattar.

Victor Grankvist Ålder: 41 år.

Familj: Gift med Sandra, barnen Hugo (16), Bonnie (13), Charlie (10), Juno (8), Sam (4) och Elle (2).

Bor: I en 1920-talsvilla på 200 kvadratmeter i Nässjö.

Gör: Projektledare på ITAB, snickare, kreatör och ­influencer på Instagram: @grankvist. Har även podden Snicksnack med Victor & Martin, samt nya Vad ska vi göra – ett program på Youtube i fem avsnitt som spelats in med kocken ­Gabriel Jonsson (vinnare av ­Sveriges Mästerkock 2019) och två snickare.

Intressen: Umgås med ­familj och vänner, musik.

Följare från USA

Populariteten är det i alla fall inget fel på. Under de fyra år som Victor haft sitt Instagramkonto har antalet följare ökat till över 124 000. Merparten är från Sverige, men cirka tio procent bor i USA.

– Att det skulle gå så pass bra är ärligt talat inget jag ens drömt om i min vildaste fantasi, det känns fortfarande overkligt. Vissa av mina filmklipp som delats vidare på ­sociala medier har haft runt tre-fyra-fem miljoner visningar vilket är enormt häftigt. Men det är ännu mer speciellt att dessa 124 000 personer väljer att aktivt följa mig. Och antalet ökar ju hela tiden.

Det var Victors fru Sandra som kom på den goda idén att han skulle filma och lägga ut sina byggprojekt på nätet. Och det blev succé! Foto: Peter Ericsson

Sandra är inte alls lika förvånad som maken över hans succé.

– Victor har jobbat hårt ­under många år och är väldigt duktig på det han gör. Jag tror också att folk uppskattar och kan känna igen sig i verklig­heten med familj, att bygga hemma och allt runt omkring, säger hon och tillägger:

– Han är en rastlös person som alltid har många projekt igång – men också en närvarande och fantastisk pappa.

Varit ett par i 22 år

Paret träffades i Cannes på Franska rivieran 2003 – där Victor direkt efter gymnasiet arbetade på sin storasysters och hennes mans byggföretag i två år.

De gifte sig 2013, har sex barn tillsammans och har nu alltså hållit ihop i 22 år.

– Jag vet inte riktigt vad som gjort att vi lyckats, är det ens något man gör? Men vi har ju valt varandra och fortsätter att välja varandra. Vi respekterar varandra, ger varandra tid för egna intressen och prioriterar tid tillsammans bara vi, framhåller Sandra.

Hon är också väldigt kreativ och skapande, utbildar sig till keramiker och har det egna Instagramkontot @sandragrankvist.

Planerar trädgård på 100 kvadrat

Deras gemensamma intresse för inredning är stort och de planerar det mesta i huset tillsammans.

Några av de senaste byggprojekten hemma som Victor filmat är köket och uterummet. Och i skrivande stund byggs ett nytt badrum.

– För att hålla intresset uppe hos de som tittar är det viktigt att klippen inte blir för långa, de brukar ligga på mellan 30 och max 90 sekunder, där jag visar hur det går till. Det är viktigt att man har rätt kunskap så man inte lär ut fel. Det är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv att man använder verktyg på rätt sätt.

Något som gläder honom extra mycket är när följare hör av sig och tackar för tipsen.

Helnöjd. Se hur perfekt profilen följer vinkylen! Foto: Peter Ericsson

– Det är hur roligt som helst när någon skriver att jag gav inspiration till att exempelvis måla om köket eller ta tag i bygget av altanen som de funderat på under en längre tid men inte kommit till skott än att göra.

Sommarens stora projekt är att tillsammans med Sandra anlägga ett 100 kvadratmeter stort trädgårdsland.

– Hon är den som är mest intresserad och bäst av oss på att odla. Men det är ändå kul att göra det ihop och blir det en del byggande i det hela lär det säkerligen vara jag som står för den delen.

Många snickare i släkten

Snickargenerna sitter i ­släkten – både Victors pappa ­Anders, farfar John och farfarsfar har drivit finsnickeri och möbelsnickeri. Han tillbringade mycket tid i verkstaden med dem och blev formad av deras arbete – framför allt av sin fars.

– Jag är kreativt lagd och byggde gärna kojor i skogen med kompisarna under uppväxten, har aldrig varit så mycket för att sitta still. Ändå var det faktiskt mer av en slump att jag gick en träteknisk utbildning på Träcentrum i Nässjö på gymnasiet. Jag hade inte tänkt det först, men när två vänner valde att plugga där gjorde jag det också.

Victor byggde ett utekök i somras, och många tittade på. Foto: Peter Ericsson

Och det är inget Victor har någon anledning att ångra i dag.

Yrket förde honom till äventyret i Frankrike och även till en hel del resande i tjänsten.

– Under flera år arbetade jag som resande montör där vi byggde upp butiker runtom i Europa, vilket var väldigt givande och utvecklande på många sätt. När Sandra och jag sedan fick fler barn gick det inte längre att kombinera. Dels ville jag inte lägga allt ansvar på henne och så ville jag förstås även vara nära familjen.

Uppmuntrar barnen till kreativitet

Efter att ha bott ett par år i Stockholm och utgått resandet därifrån flyttade de tillbaka till Nässjö.

– Under några år jobbade jag för ett inredningsföretag i Örebro, men blev permitterad när pandemin slog till. Sysslolösheten fick mig att mer eller mindre klättra på väggarna och därför startade jag en egen snickarfirma i stället – samt kom i gång med mina ­videor på Instagram. Men nu är jag tillbaka där och det är skönt med tryggheten att vara anställd. Speciellt när man har en stor familj.

Barnen har också smittats av sina föräldrars skaparglädje och märker av att deras pappa börjar bli ett känt ansikte.

– De verkar i alla fall inte skämmas över mig eller tycka att jag är pinsam i mina filmklipp. Det får man vara glad över, säger han och skrattar. Jag tror faktiskt till och med att de kan vara lite stolta. Och vi uppmuntrar dem verkligen om de ville testa på olika saker också.

Vid matsalsbordet i det utbyggda rummet. Från vänster: Barnen Juno och Charlie, Sandra och i pappas knä Sam. Foto: Peter Ericsson

Victor har sina egna tankar om varför han slagit så bra på sociala medier.

– I grunden tror jag som min fru att många känner igen sig i det jag gör. Altanbygget var väldigt populärt och fick fler att följa mig. Minns att jag vid ett tillfälle la ut en mall på hur jag byggde ett altanräcke, den tyckte följarna mycket om.

Ofta får han frågor om hur han hinner med allting. Inte minst med tanke på att de har sex barn, har en podd samt har varit i väg och spelat in fem avsnitt av nya Vad ska vi göra? – ett program i fem avsnitt på Youtube.

– Den frågan ställer jag till mig själv ibland också. Vissa undrar om mitt dygn har fler timmar än deras, skrattar ­Victor.

Sex barn räcker

Yngsta barnet Elle fyllde två år i våras. Men några fler syskon kommer skaran inte att få. Deras pappa har nämligen steriliserat sig. Något som blivit allt vanligare bland män på senare år.

– Det är ett betydligt större ingrepp för kvinnor och varför ska jag utsätta min fru för det? Vi är väldigt tacksamma över de barn som vi har fått och min vasektomi ser till att det inte blir fler, samtidigt som Sandra slipper att proppa i sig en massa hormoner, förklarar Victor.

Artikeln är tidigare publicerad i Hemmets journal.