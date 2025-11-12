Att köra Harley-Davidson är en livsstil för hängivna bikers – som nu kan åka motorcykel även när livet är över. För på Git Åkesons begravningsbyrå utanför Kalmar finns landets förmodligen enda begravningsmotorcykel. Hon säger: ”Idag vill man oftast att begravningen ska spegla den som gått bort.”

”Live to ride. Ride to live”. Lev för att köra, kör för att leva, står det på den vinröda, välputsade motorcykeln i Git och Lennart Åkesons garage, strax utanför Kalmar.

Sedan 13 år har Git Åke­son drivit en begravningsbyrå med en stark vilja att alla ska få en så personlig ceremoni som möjligt. Hennes man Lennart är finsnickare och hjälper till med verksamheten. Och det är han som byggt om motorcykeln – en Harley-Davidson Heritage Softtail från 1997 – så att den kan uppfylla ett viktigt ändamål: att bjuda på den allra sista färden. Sittbrunnen i sidovagnen har han låtit ersättas av en släde där en kista kan placeras. Kistan hålls på plats med rejäla spännband.

Git & Lennart Åkeson Ålder: 60 och 64 år

Bor: I villa i Tvärskog, söder om Kalmar

Familj: Vuxna barn, barnbarn

Gör: Git driver begravningsbyrå, Lennart är finsnickare i egen firma och medhjälpare på begravningsbyrån.

Vill att begravningen blir en fin stund

– Idag vill man oftast att begravningen ska spegla den som gått bort, det är inte lika viktigt att följa traditionen som förr. För många är musiken betydelsefull och vårt mål är att begravningen ska bli så fin som det nu är möjligt, efter de anhörigas önskemål, säger Git Åkeson och fortsätter:

– Att de kan se tillbaka på begravningen som en fin stund, underlättar också det fortsatta sorgearbetet.

Hittills har begravningsmotorcykeln använts vid en begravning.

Lennart och Git Åkeson visar hur kistan lastas på motorcyklen för den allra sista färden. Foto: Kristina Wirén

– Det var en gammal motorcyklist som gått bort, och makan hade också åkt mycket motorcykel, berättar Git Åkeson och fortsätter:

– När hon och sonen var här och vi pratade om vilken symbol det skulle vara i annonsen sa sonen att det hade ju varit motorcyklar för pappan hela livet.

Då hade Git och Lennart Åkeson precis lagt ut en bild på motorcykeln på begravningsbyråns hemsida, och det blev så ett alternativ som familjen valde. Efter deras ceremoni i kyrkan bars kistan ut till motorcykeln och de anhöriga samlades runt den – och den allra sista resan kunde starta. Git Åkeson säger:

– Prästen tyckte att det var fantastiskt att få vara med om. Senare sa hon till oss att hon hade träffat och berättat om detta för en äldre dam som då hade sagt: ’då var det sant, det jag såg. Jag hade inte vågat berätta det för någon, för de hade trott att jag hittat på…’

Fick övningsköra motorcykeln

Innan Lennart Åkeson körde motorcykeln vid den första begravningen – iklädd svart skinnjacka, hjälm, svarta byxor och skor – fick han övningsköra. För det är stor skillnad att köra med en sidovagn jämfört med bara en vanlig motorcykel.

Att det blev just en motorcykel beror kanske till viss del på att det inte blev en hästdriven likvagn. Git och Lennart Åkeson blev vid ett tillfälle erbjudna en, men tackade nej.

– Vi tittade på den, men det är förenat med för mycket arbete. Man måste ha hästar och en kusk. Samhället har förändrats. Förr i tiden hade man kistan med den döde hemma på gården och sedan körde man kistan från gården till kyrkan, säger Git Åkeson.

– Men det hade säkert blivit oerhört vackert. Så istället för hästar blev det hästkrafter, säger Lennart Åkeson.

Git och Lennart Åkeson framför begravningsbilen – en Volvo PV 61 från 1948 som var med i filmen ”Den bästa sommaren”. Lennart hittade den på ett hembygdsmuseum på västkusten. Foto: Kristina Wirén

Git Åkesons begravningsbyrå

Begravningsbyrån utanför Kalmar har Git Åkeson drivit sedan 2012. Hon har en bakgrund som reklamtecknare på en dagstidning, men när hon blev uppsagd i samband med ett sparprogram tog hon chansen att starta eget.

– Jag hade tänkt länge på att jag ville göra något mer bestående, och samtidigt få utlopp för min kreativitet, istället för att lägga mycket energi på att göra annonser till dagstidningar som slängs efter en dag. Jag vill göra begravningar så vackra och personliga som det går.

Git Åkesons begravningsbyrå har numera runt hundra begravningar om året. Såvitt Git och Lennart Åkeson vet är de ensamma i Sverige om att kunna erbjuda en motorcykel vid en begravning. Men både i Danmark och i England finns begravningsmotorcyklar.

– Men där har man istället en konstruktion med en slags inglasad kupa, säger Lennart Åkeson.

Begravningsbil från 1948

Bredvid motorcykeln i garaget står också en stilig svart begravningsbil, en Volvo PV 61 från 1948. Den som sett filmen ”Den bästa sommaren”, där Kjell Bergqvist spelar en grinig begravningsentreprenör, kan möjligen känna igen bilen.

Git och Lennart Åkeson har också moderna begravningsbilar, men letade vid ett tillfälle även efter en gammal bil.

– Jag visste att den fanns och kontaktade Transportstyrelsen för att få fram alla registrerade begravningsbilar före 1960, berättar Lennart.

De hittade bilen på ett hembygdsmuseum i Öckerö i Göteborgs skärgård. Det har varit mycket jobb med den, men idag är den som ny. Framförallt används den vid större begravningar, och vid jordfästningar där kistan körs i procession från kyrkan till kyrkogården. Då står bilen kvar utanför kyrkan under ceremonin och sedan bärs kistan ut till den.

På landsbygden händer det dock fortfarande att vägen från bårhuset till kyrkan går förbi den dödes hus.

– Det är fint, familjen står där ute och flaggan är halad, och personen får komma hem en sista gång, säger Lennart Åkeson.