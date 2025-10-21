Dagen då vi går i pension är speciell och värd att fira. Det tycker SPP som vill att pensionspremiären ska bli en lika självklar högtid som studenten. I slutet av augusti var det utsläpp för 500 nykläckta seniorer som intog Stockholm med partybussar, livemusik, skålande och en rejäl utomhusfest.

”Copa-, copa-cabana …” Gungig dansmusik, studsande ballonger och ljudet av gälla tutor tar över det solindränkta Stureplan. Här, i hjärtat av Stockholm, står klungor av uppklädda personer som viftar upphetsat med flaggor och tjoar mot de två fullastade festbussarna som dundrar förbi.

Men det är något som inte stämmer… För det är inte några unga studenter som vrålar ut från de dekorerade partybussarna, utan … ett glatt gäng seniorer, för dagen festklädda i hattar, solglasögon och breda leenden, som dansar, vinkar och viftar med sina pompoms. Budskap är sprejade i stora versaler på bussen: ”No more nine to five!” och ”Ursäkta att vi stör – pensionsinvigning pågår!”.

”Å den ljusnande framtid är vår!” 500 nykläckta stud… pensionärer firade i Stockholm. Foto: Pauline Josephson

Pensionen är början på något nytt

För just idag firas istället årets kull av nykläckta pensionärer – det vill säga, inte de som ska in i arbetslivet, utan de som nu ska ut ur det.

Bakom initiativet står försäkringsbolaget SPP som vill uppmärksamma att pensionen inte bara är slutet på ett arbetsliv, utan också början på något nytt. Seniorerna på partybussarna är särskilt inbjudna, men alla andra är välkomna att ansluta till partyt på Stureplan.

Marie, Märta och Eva, tre färska pensionärer som just klivit av en av partybussarna. Foto: Pauline Josephson

Petra Winberg är varumärkeschef och festgeneral.

– Idag känner vi glädje, det är helt fantastiskt att få vara med och göra någonting som förhoppningsvis kan ändra bilden av en tid i livet vi alla kommer till, säger hon och fortsätter:

– Vi vill att hela samhället uppmärksammar pensionen mer och genom att arrangera det här firandet inspirera kollegor, arbetsgivare, familjer, vänner att fira sin pensionär – det känns jätteviktigt att man gör det.

”Stor grej att gå i pension”

Ut från bussen väller nu fest­yra och glada seniorer som samlas under ”Svampen” på Stureplan där någon drar igång en hejaramsa: ”… Andra sidan är ni klara?” ”Jajamensan, fattas bara!” Ett högljutt skratt stiger mot sensommarhimlen. Efter åkturen fortsätter nu festen på tre av Stureplans restauranger, där såväl drinkar, DJ och livemusik väntar.

Eva är en av de 80 nykläckta pensionärer som idag tagit tillfället i akt att åka ”flak”.

– Det här är ett bra initiativ. Det är ju en ganska stor grej att gå i pension ju, en nystart på livet! Det är en ny fas och det är ju jättebra att man får fira in det så här festligt!, säger hon.

Hur var det att åka party­buss?

– Det var helt underbart, det var ett jäkla drag i bussen, med bra musik. Alla kom i stämning, sjöng och dansade! Alla ute på gatorna var så glada och skrattade och vinkade åt oss. Det var jättekul.

Är du här med andra ur familjen och firar?

– Naej, de jobbar, haha! Jag kom hit själv, jag bara tänkte ”hej och hå, nu är det bara att köra!”

”Det var helt ­underbart, det var ett jäkla drag i bussen, med bra musik. Alla kom i stämning, sjöng och dansade!” Foto: Pauline Josephson

Bredvid henne i kön in till festligheterna på en av krogarna står nykläckta pensionärerna Märta och Marie som båda tycker det var kul att uppleva vad studenterna får vara med om.

– Det är ju helt rätt att fira så här, när man har slitit hela livet, säger Marie.

Slippa stressa

Kommer ni inte sakna jobbet då?

– Nää! Det blir ingen jobbonär av mig inte. Nu ska jag trappa ner, försöka slippa stressa och bara göra roliga saker. Umgås med barnbarnen! säger Eva.

Det är andra året i rad som festligheterna kring pensionspremiären äger rum, efter en positiv respons från förra årets evenemang.

Bakgrunden är enligt initiativtagaren SPP också att många upplever att pensionen inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning.

En färsk Novus-undersökning visar att nästan tre av fyra svenskar (74 procent) tycker att samhället visar för lite uppskattning för pensionärer, och bara en av tre (32 procent) anser att kollegor och familj uppmärksammar pensionen på rätt sätt.

– Pensionen är en värdig tid att fira. Många gånger har man en tredjedel av livet kvar. Det finns fördomar om att man inte skulle ha hälsan eller ekonomin i topp. Men så behöver det inte vara. Det är många av våra pensionärer idag ett levande bevis på.

Anders och Annika Åström tycker initiativet var lika roligt som förvånande. ”Vi tackade ja, det var ju en rätt kul idé och en typ av inbjudan man aldrig har fått förut.” Foto: Pauline Josephson

Petra Winberg påpekar att man också gärna vill få andra åldersgrupper att reflektera över sin egen kommande exit från arbetslivet.

– Om vi kan få pensions­tiden att kännas mer engagerande och mer positiv även från den yngre generationen så kommer det att ge oss än mer välmående pensionärer i framtiden. Genom att fira på detta sätt, med pensionspremiären, kanske också de yngre kan bli påminda om att tänka på sin pension i alla fall en gång per år.

Ny tradition?

På en av uteserveringarna står nu en saxofonist på bardisken och drar ett solonummer och får en jublande respons av den seniora publiken. Under dagen väntas närmare 500 firande, uppskattar Petra Winberg, många av de inbjudna gästerna får ta med sig en vän för att fira tillsammans.

– Vi vill att ”pensionspremiären” blir ett begrepp och hoppas att sista torsdagen i augusti kan bli en tradition, även i andra städer – ja, en nationell festdag för alla nyblivna pensionärer.