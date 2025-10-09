Jerker trodde inte sina ögon när han steg upp på morgonen. På sin vanliga plats låg katten Pelle – nästan tre mil från platsen där han försvann dagen före.

Att bortsprungna hundar kan hitta hem igen och att katter som varit försvunna i veckor åter en dag kan stå och jama i farstubron är väl känt. Men frågan är ändå om inte femåriga bondkatten Pelle tar priset.

På mindre än ett dygn tassade han nämligen tillbaka hem till husse och matte i Osby – exakt 27 kilometer från platsen där han smet från deras bil och sprang iväg.

Jerker Nilsson Ålder: 73 år.

Familj: Hustrun Boel, 73, döttrarna Chatarina, 49, och Alexandra, 33, barnbarnet Kalle och tre katter (Pelle, Nisse och Ida).

Bor: I hus i Osby.

Gör: Trumslagare, medgrundare till dansbandet Wizex.

Det helt utan att han lämnat doftspår längs vägen eller att han haft en möjlighet att känna igen sig.

– Jag tror aldrig jag har ­blivit så glad som när jag såg Pelle på morgonen, men samtidigt kan jag inte förstå hur det har gått till, säger hans husse Jerker Nilsson.

Jerker Nilsson är trummis i dansbandet Wizex och ägare till tre katter. Foto: Privat

Pelle avskyr veterinärbesök

Den fantastiska historien tar sin början en dag tidigare i våras när Jerker ”Gurkan” Nilsson, 73, en av grundarna och trummisen i dansbandet Wizex, körde Pelle till veterinären i Älmhult för att han skulle vaccineras.

Problemet är att Pelle avskyr veterinärbesök och ännu mer avskyr han att åka bil. Den kombinationen gjorde att han förde sådant liv i bilen och protesterade så vilt att han till slut lyckades slita upp luckan till kattburen.

Katten agerade blixtsnabbt

Medan Jerker koncentrerade sig på trafiken längs väg 23 mellan Osby och Älmhult försökte hans hustru hålla katten lugn under den knappt halvtimmeslånga bilfärden.

Pelle avskyr veterinärbesök och att åka bil och gör uppenbarligen väldigt mycket för att undkomma sådana situationer. Foto: Privat.

Med i bilen fanns även ­deras åttaåriga katt Nisse som också han skulle få sin rutinmässa vaccination. Men till skillnad från Pelle höll han sig lugn.

När de kom fram till parkeringen utanför veterinärkliniken öppnade Jerker försiktigt bildörren för att ta emot Pelle. Då agerade katten blixtsnabbt.

– Han var verkligen livrädd och rev sönder min arm av bara farten. Det kostade mig en stelkrampsspruta.

Försvann på parkeringen

Pelle försvann sedan snabbt bland de parkerade bilarna och buskagen längs gatorna

i de centrala delarna av Älmhult och trots att Jerker och hans hustru gick runt och kallade på honom förblev han spårlöst försvunnen.

– Även personalen på veterinärkliniken hjälpte till och satt upp en efterlysning om en bortsprungen katt.

Till slut var Jerker och hans hustru tvungna att åka hem med den nyvaccinerade Nisse, men utan den försvunna ­Pelle.

– Jag trodde aldrig jag skulle få se honom igen.

Kunde knappt sova

På kvällen gick Jerker och lade sig med en klump i magen.

– Det blev inte många timmars sömn den natten för vare sig mig eller min hustru.

Därför blev överraskningen total när han steg upp på morgonen för att laga frukost: På sin vanliga plats under värmepannan låg Pelle!

– Vi har kattlucka så våra katter kan ta sig in och ut som de vill. Det tog några sekunder innan jag trodde mina ögon.

Veterinären gjorde hembesök

Pelle var lite smutsig och tilltufsad i pälsen och såg trött ut, men verkade annars må bra. Jerker ringde veterinären för att berätta den glada nyheten. Hon tyckte det var bäst att hon gjorde ett hembesök och vaccinerade Pelle i sin trygga miljö.

– Hon undersökte honom och förutom att det syntes på tassarna att han gått långt hade han inga men av även­tyret. Vi har gett honom lite extra uppmärksamhet och han har fått mer godis än ­vanligt.

