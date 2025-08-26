Jag är rädd för att min exfru har vänt vår son emot mig och att han nu endast vill träffa mig för att få pengar. Vad ska jag göra?

Jag är pappa till en son på 21 år vars mamma är amerikan. Hon åkte tillbaka till USA med honom när han var ett och ett halvt år gammal. Under de följande åren reste jag över för att vara med min son. Det gick bra, men med tiden började min exfru visa motvilja mot att jag och min son träffades och försökte hindra det. Till slut fick jag gå till domstol för att få träffa honom.

Min exfru har alltid krävt mer pengar av mig än hon hade rätt till, samtidigt som det senare visade sig att hon hade undanhållit vår son att jag har bidragit ekonomiskt till honom genom åren. Hon har alltså låtit honom tro att jag svikit honom. Jag var därför tvungen att vid ett tillfälle dokumentera för honom att jag självklart hade betalat för honom genom alla åren och det blev han glad för.

Nu har min son börjat på universitetet. Jag föreslog att han kunde studera här och därmed få både studiemedel och stöd från mig, men det ville han inte. Tyvärr verkar det också som om han nu har tagit efter sin mors sätt att kommunicera.

Exfrun vill ha mer pengar

När jag vid ett tillfälle försökte prata förnuftigt med honom om utbildning och pengar – och bland annat sa att jag gärna ville lära honom om investeringar och hjälpa honom att hitta ett jobb – då blev han rasande och avslutade samtalet med att jag ”bara skulle betala”.

Samtidigt har hans mamma skilt sig från sin andre man och hon vill nu ha mer pengar till vår son. När jag föreslog att hon skulle skaffa ett jobb själv och därmed vara ett gott föredöme för sina barn blev hon rasande och otrevlig.

Min son har nu meddelat att han vill komma på besök till Sverige om en månad. Jag ser fram emot att träffa honom, men jag känner att det handlar om pengar och att det är därför han kommer.

Jag vill att min son ska bli en glad och självständig ung man med goda värderingar. Jag vill dock inte ha en relation med honom – eller andra – som bara handlar om pengar. När han kommer hit vill jag därför förklara min inställning till kärlek och pengar för honom. Hur gör jag det bäst för den son som jag verkligen älskar högt och bara vill det bästa för?

Lennart

Relationsexpert Vibeke Dorph svarar

Jag känner med dig, men också med din son, när jag läser ditt brev. Det verkar ju som om din exfru ­saknar sunt förnuft och tyvärr är i full färd med att dra ner er son i sin egen depraverade soppa. Därför kan jag bara stödja dig i att ta ett allvarligt samtal med honom.

För att ditt budskap ska nå fram till honom tror jag att det är viktigt att du håller en sak i åtanke: att du – så långt som möjligt – ska hålla din exfrus omoraliska beteende borta från samtalet. Om du inte gör det kommer du att bli indragen i saken igen och därmed också bli den som bara inte vill betala.

Du kommer däremot att stå starkare med ditt budskap om du istället berättar för din son om hur du själv hittade din väg och vilken livssyn det har gett dig (utan att låta som en besserwisser). Det är ju absolut inget fel med ditt sätt att göra saker. Tvärtom, det lyser igenom mellan raderna i ditt brev och kan väl sammanfattas med att ju mer vi människor klarar av själva, desto friare är vi.

Gör en plan för framtiden

Kom ihåg att också tala kärleksfullt till den förnuftige och kloke unge man som ­säkert också bor i din son – istället för till den mammas pojke som han just nu uppför sig som. Ge honom samtidigt mycket kärlek och uppmärksamhet och gör det klart för honom att du, som hans far, bara vill hans bästa.

Försök sedan att göra en plan för hans framtid. Kom överens om vad du ska bidra med och vad han själv måste klara av. Kanske blir det inte just den här gången, men om du fortsätter att vara tydlig, kärleksfull, omtänksam och – inte minst – precis som du är, kommer din son så småningom att inse att det är ditt sätt att göra saker, inte hans mors, som leder till det bästa – även för honom.

Vibeke

Artikeln är tidigare publicerad hos Hemmets journal.