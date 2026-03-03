6 portioner
Du behöver
- 1 kg högrev
- 4 stjälkar stjälkselleri
- 1 gul lök
- 200 g morötter
- 3 vitlöksklyftor
- Salt och svartpeppar
- 3 msk olivolja
- 1 stor kvist rosmarin
- 3 dl rödvin
- 2 dl vatten
- 1 burk hela tomater
- Bladpersilja
Polenta
- 8 dl vatten
- 2 dl mjölk
- 1 tsk grovt salt
- 200 g majsgryn
- 50 g riven parmesan
- 25 g smör
Gör så här
- Skär köttet i stora bitar, ca 4 cm. Skölj stjälkselleri och skär i skivor. Skala lök och morot, skär i små tärningar. Skala och grovhacka vitlök.
- Krydda köttet med salt och peppar. Bryn i olivolja i en gryta på hög värme. Ta upp köttet.
- Stek selleri, lök och morot i grytan i några minuter. Tillsätt vitlök och rosmarin. Stek 2 minuter till.
- Lägg tillbaka köttet. Häll i rödvin och vatten. Tillsätt tomater. Sjud med locket halvt på i ca 2 timmar. Smaka av med salt och peppar.
- Polenta: Värm vatten och mjölk till kokpunkten (se upp – det vill gärna koka över).
- Tillsätt salt och häll i majsgryn under vispning så att det inte blir klumpar.
- Byt visp mot träslev och rör ofta medan polentan sjuder på medelvärme i 30 minuter.
- Tillsätt till sist riven parmesan och smör.
- Servera varm polenta med ragu ovanpå. Toppa med sköljd, torkad och hackad bladpersilja.