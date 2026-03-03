6 portioner

Du behöver

  • 1 kg högrev
  • 4 stjälkar stjälkselleri
  • 1 gul lök
  • 200 g morötter
  • 3 vitlöksklyftor
  • Salt och svartpeppar
  • 3 msk olivolja
  • 1 stor kvist rosmarin
  • 3 dl rödvin
  • 2 dl vatten
  • 1 burk hela tomater
  • Bladpersilja

Polenta

  • 8 dl vatten
  • 2 dl mjölk
  • 1 tsk grovt salt
  • 200 g majsgryn
  • 50 g riven parmesan
  • 25 g smör

Gör så här

  1. Skär köttet i stora bitar, ca 4 cm. Skölj stjälkselleri och skär i skivor. Skala lök och morot, skär i små tärningar. Skala och grovhacka vitlök.
  2. Krydda köttet med salt och peppar. Bryn i olivolja i en gryta på hög värme. Ta upp köttet.
  3. Stek selleri, lök och morot i grytan i några minuter. Tillsätt vitlök och rosmarin. Stek 2 minuter till.
  4. Lägg tillbaka köttet. Häll i rödvin och vatten. Tillsätt tomater. Sjud med locket halvt på i ca 2 timmar. Smaka av med salt och peppar.
  5. Polenta: Värm vatten och mjölk till kokpunkten (se upp – det vill gärna koka över).
  6. Tillsätt salt och häll i majsgryn under vispning så att det inte blir klumpar.
  7. Byt visp mot träslev och rör ofta medan polentan sjuder på medelvärme i 30 minuter.
  8. Tillsätt till sist riven parmesan och smör.
  9. Servera varm polenta med ragu ovanpå. Toppa med sköljd, torkad och hackad bladpersilja.
