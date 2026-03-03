6 portioner
Du behöver
- 1200–1400 g högrev eller oxbringa
- 2 dl vatten
- Marinad:
- 1 vitlöksklyfta
- 1 tsk kinesisk ”fem kryddor”
- 1 msk riven ingefära
- 3 msk soja
- 4 msk hoisinsås
- 1 dl shaoxing risvin
Byt ut risvinet
Shaoxing är ett sött risvin som används till matlagning i det kinesiska köket. Det kan bytas ut mot risvinäger och lite socker.
Topping
- 150 g schalottenlök
- 4 vitlöksklyftor
- 1 bunt salladslök
- 2 msk solrosolja
- 1–2 chili
- 75 g salta jordnötter
Ugn: 180°
Gör så här
- Marinad: Skala vitlöken och riv. Blanda vitlök med ”fem kryddor”, ingefära, soja, hoisinsås och risvin.
- Lägg köttet i en gryta med lock. Häll över marinaden och vänd runt. Häll vatten runt köttet och lägg på locket.
- Stek i ugnen i 2 timmar. Ta av locket och stek vidare i 30 minuter.
- Topping: Skala schalottenlök och skär i strimlor. Skala vitlök och skär tunt. Trimma, skölj och finstrimla salladslöken.
- Värm oljan i en panna. Stek schalottenlök på medelvärme tills den börjar bryna, ca 8–10 minuter. Tillsätt vitlök och hälften av salladslöken. Stek i några minuter.
- Skölj chili och skär tunt. Hacka salta rostade jordnötter grovt.
- Skär köttet i skivor. Toppa med stekt lök och salladslök. Strö över chili, jordnötter och resten av salladslöken.