6 portioner

Du behöver

  • 1200–1400 g högrev eller oxbringa
  • 2 dl vatten
  • Marinad:
  • 1 vitlöksklyfta
  • 1 tsk kinesisk ”fem kryddor”
  • 1 msk riven ingefära
  • 3 msk soja
  • 4 msk hoisinsås
  • 1 dl shaoxing risvin

Byt ut risvinet

Shaoxing är ett sött risvin som används till matlagning i det kinesiska köket. Det kan bytas ut mot risvinäger och lite socker.

Topping

  • 150 g schalottenlök
  • 4 vitlöksklyftor
  • 1 bunt salladslök
  • 2 msk solrosolja
  • 1–2 chili
  • 75 g salta jordnötter

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Marinad: Skala vitlöken och riv. Blanda vitlök med ”fem kryddor”, ingefära, soja, hoisinsås och risvin.
  2. Lägg köttet i en gryta med lock. Häll över marinaden och vänd runt. Häll vatten runt köttet och lägg på locket.
  3. Stek i ugnen i 2 timmar. Ta av locket och stek vidare i 30 minuter.
  4. Topping: Skala schalottenlök och skär i strimlor. Skala vitlök och skär tunt. Trimma, skölj och finstrimla salladslöken.
  5. Värm oljan i en panna. Stek schalottenlök på medelvärme tills den börjar bryna, ca 8–10 minuter. Tillsätt vitlök och hälften av salladslöken. Stek i några minuter.
  6. Skölj chili och skär tunt. Hacka salta rostade jordnötter grovt.
  7. Skär köttet i skivor. Toppa med stekt lök och salladslök. Strö över chili, jordnötter och resten av salladslöken.
Asiatiskt Gryta Kött Recept