6 portioner
Du behöver
- 1200 g högrev eller oxbringa
- 2 ½ dl porter
- 4–6 brioche hamburgerbröd
- Senap
- Inlagd gurka
Marinad
- 1 gul lök
- 1 msk pepparkorn
- 2 vitlöksklyftor
- 1 msk dijonsenap
- 2 msk mörk sirap
- 1 tsk rökt paprika
- 2 tsk grovt salt
Coleslaw
- 75 g majonnäs
- 75 g crème fraiche
- 1 msk finriven pepparrot
- 2 msk finhackad inlagd jalapeño
- Salt och svartpeppar
- 300 g kål
- 100 g morot
Ugn: 120° och 190°
Gör så här
- Marinad: Skala löken och riv den. Krossa pepparkornen i mortel. Skala vitlöken och riv eller krossa. Blanda lök, peppar, vitlök, dijonsenap, sirap, paprika och salt till marinad.
- Gnid in köttet med marinad. Lägg det i en gryta med lock.
- Häll porter runt köttet. Sätt på lock. Stek i ugn på 120° i 5–6 timmar. Vänd varannan timme.
- Coleslaw: Blanda majonnäs och crème fraiche med pepparrot, jalapeño, lite salt och svartpeppar. Skölj kålen och finstrimla den. Skala och skölj och grovstrimla moroten. Vänd runt kål och morot i dressingen.
- Ta av locket på grytan de sista 30 minuterna. Höj till 190°. Stek tills köttet är helt mört.
- Dra isär köttet med 2 gafflar. Låt ligga kvar i marinaden i grytan.
- Värm hamburgerbröd. Bred på senap.
- Lägg ihop med varmt, trådat kött, coleslaw (se recept nedanför) och skivad inlagd gurka.