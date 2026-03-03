6 portioner

Du behöver

  • 1200 g högrev eller oxbringa
  • 2 ½ dl porter
  • 4–6 brioche hamburgerbröd
  • Senap
  • Inlagd gurka

Marinad

  • 1 gul lök
  • 1 msk pepparkorn
  • 2 vitlöksklyftor
  • 1 msk dijonsenap
  • 2 msk mörk sirap
  • 1 tsk rökt paprika
  • 2 tsk grovt salt

Coleslaw

  • 75 g majonnäs
  • 75 g crème fraiche
  • 1 msk finriven pepparrot
  • 2 msk finhackad inlagd jalapeño
  • Salt och svartpeppar
  • 300 g kål
  • 100 g morot

Ugn: 120° och 190°

Gör så här

  1. Marinad: Skala löken och riv den. Krossa pepparkornen i mortel. Skala vitlöken och riv eller krossa. Blanda lök, peppar, vitlök, dijonsenap, sirap, paprika och salt till marinad.
  2. Gnid in köttet med marinad. Lägg det i en gryta med lock.
  3. Häll porter runt köttet. Sätt på lock. Stek i ugn på 120° i 5–6 timmar. Vänd varannan timme.
  4. Coleslaw: Blanda majonnäs och crème fraiche med pepparrot, jalapeño, lite salt och svartpeppar. Skölj kålen och finstrimla den. Skala och skölj och grovstrimla moroten. Vänd runt kål och morot i dressingen.
  5. Ta av locket på grytan de sista 30 minuterna. Höj till 190°. Stek tills köttet är helt mört.
  6. Dra isär köttet med 2 gafflar. Låt ligga kvar i marinaden i grytan.
  7. Värm hamburgerbröd. Bred på senap.
  8. Lägg ihop med varmt, trådat kött, coleslaw (se recept nedanför) och skivad inlagd gurka.

