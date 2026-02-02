4 portioner

Du behöver

  • 2 gula lökar
  • 3 vitlöksklyftor
  • 2 blekselleristjälkar
  • 2 morötter
  • 1 tsk torkad timjan
  • 2 msk olivolja
  • 3 msk tomatpuré
  • 12 dl vatten
  • 2 grönsaksbuljong­tärningar
  • ½ citron, pressad saft
  • 2 lagerblad
  • 60 g spagetti
  • 1 burk cannellinibönor, 400 g
  • Salt och peppar
  • 40 g grönkål

Gör så här

  1. Skala och hacka lök och vitlök. Hacka sellerin fint och skala och tärna morötterna.
  2. Fräs grönsaker och timjan i olja i en gryta. Tillsätt tomatpuré och fräs i 1 minut.
  3. Tillsätt vatten, buljongtärningar, citronsaft och lagerblad. Koka i 15 minuter.
  4. Lägg i spagettin och koka i 5 minuter. Skölj av bönorna och lägg ner i soppan. Koka ett par minuter till, tills spagettin är klar. Smaka av med salt och peppar.
  5. Fräs grönkålen på hög värme i olja. Toppa soppan med kålen.
Pasta Recept Soppa