4 portioner
Du behöver
- 2 gula lökar
- 3 vitlöksklyftor
- 2 blekselleristjälkar
- 2 morötter
- 1 tsk torkad timjan
- 2 msk olivolja
- 3 msk tomatpuré
- 12 dl vatten
- 2 grönsaksbuljongtärningar
- ½ citron, pressad saft
- 2 lagerblad
- 60 g spagetti
- 1 burk cannellinibönor, 400 g
- Salt och peppar
- 40 g grönkål
Gör så här
- Skala och hacka lök och vitlök. Hacka sellerin fint och skala och tärna morötterna.
- Fräs grönsaker och timjan i olja i en gryta. Tillsätt tomatpuré och fräs i 1 minut.
- Tillsätt vatten, buljongtärningar, citronsaft och lagerblad. Koka i 15 minuter.
- Lägg i spagettin och koka i 5 minuter. Skölj av bönorna och lägg ner i soppan. Koka ett par minuter till, tills spagettin är klar. Smaka av med salt och peppar.
- Fräs grönkålen på hög värme i olja. Toppa soppan med kålen.