4 portioner
Du behöver
- 500 g ravioli med spenat och ricotta
- 1 msk olivolja
- 3 vitlöksklyftor
- ½ gul lök
- 450 g spenat, fryst
- 2 dl matlagningsgrädde
- 100 g bacon
- 1/4 purjolök
Gör så här
- Finhacka lök och vitlök. Stek i olja i en kastrull på medelvärme 3–4 minuter.
- Tillsätt spenat. Låt puttra tills den tinat och vätskan kokat bort. Rör i grädden och värm upp.
- Stek baconet sprött och grovhacka.
- Koka ravioli enligt anvisning på paketet.
- Skiva purjolök tunt. Servera ravioli med spenatsås, bacon och purjolök.