4 portioner

Du behöver

  • 500 g ravioli med spenat och ricotta
  • 1 msk olivolja
  • 3 vitlöksklyftor
  • ½ gul lök
  • 450 g spenat, fryst
  • 2 dl matlagningsgrädde
  • 100 g bacon
  • 1/4 purjolök

Gör så här

  1. Finhacka lök och vitlök. Stek i olja i en kastrull på medelvärme 3–4 minuter.
  2. Tillsätt spenat. Låt puttra tills den tinat och vätskan kokat bort. Rör i grädden och värm upp.
  3. Stek baconet sprött och grovhacka.
  4. Koka ravioli enligt anvisning på paketet.
  5. Skiva purjolök tunt. Servera ravioli med spenatsås, bacon och purjolök.
Pasta Recept