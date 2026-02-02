4 portioner
Du behöver
- 300 g pasta
- 150 g broccoli
- 75 g soltorkade tomater i olja, strimlade
- 140 g tärnat bacon
- 150 g fetaost
Ostsås
- 1 gul lök
- 1 vitlöksklyfta
- 25 g smör
- 2 msk vetemjöl
- 6 dl mjölk
- 3 dl riven ost
- Salt och peppar
Garnering
Grovhackad persilja
Ugn: 225°
Gör så här
- Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen.
- Dela broccolin i buketter och skiva stammen tunt. Lägg ner i kokande vatten och koka i 2 minuter.
- Lägg pasta, broccoli och tomater i en form. Stek baconet nästan knaprigt och blanda ner i formen. Strö över smulad fetaost.
- Ostsås: Skala och hacka all lök. Fräs mjuk i smör. Strö över mjöl och rör om. Späd med mjölk och koka upp under omrörning. Småkoka i 5 minuter.
- Rör i hälften av osten och smaka av med salt och peppar. Häll såsen över pastan och strö över resten av osten.
- Gratinera högt upp i ugnen i 10 minuter.
- Garnering: Strö över persilja.