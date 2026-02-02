4 portioner

Du behöver

  • 300 g pasta
  • 150 g broccoli
  • 75 g soltorkade tomater i olja, strimlade
  • 140 g tärnat bacon
  • 150 g fetaost

Ostsås

  • 1 gul lök
  • 1 vitlöksklyfta
  • 25 g smör
  • 2 msk vetemjöl
  • 6 dl mjölk
  • 3 dl riven ost
  • Salt och peppar

Garnering

Grovhackad persilja

Ugn: 225°

Gör så här

  1. Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen.
  2. Dela broccolin i buketter och skiva stammen tunt. Lägg ner i kok­ande vatten och koka i 2 minuter.
  3. Lägg pasta, broccoli och tomater i en form. Stek baconet nästan knaprigt och blanda ner i formen. Strö över smulad fetaost.
  4. Ostsås: Skala och hacka all lök. Fräs mjuk i smör. Strö över mjöl och rör om. Späd med mjölk och koka upp under omrörning. Småkoka i 5 minuter.
  5. Rör i hälften av osten och smaka av med salt och peppar. Häll såsen över pastan och strö över resten av osten.
  6. Gratinera högt upp i ugnen i 10 minuter.
  7. Garnering: Strö över persilja.
Pasta Recept