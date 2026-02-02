4 portioner
Du behöver
- 3 dl ris
- 250 g laxfilé
- 2 kokta potatisar, rivna
- 1 msk finriven ingefära
- 1 ägg
- ½ dl ströbröd
- 2 tsk curry
- ½ tsk salt
- 1 dl panko (ströbröd)
- Smör till stekning
- Sås
- 1 dl turkisk yoghurt
- ½ dl majonnäs
- ½ dl mangochutney
- 1 lime, skal och saft
Stekta grönsaker
- 250 g broccoli
- 100 g champinjoner
- 200 g svartkål, grovhackad
Gör så här
- Koka riset enligt anvisningarna på förpackningen.
- Tärna laxen fint. Blanda med potatis, ingefära, ägg, ströbröd, curry och salt. Låt svälla i 5 minuter.
- Forma 8 biffar och vänd i panko. Stek i smör tills de fått fin färg.
- Sås: Blanda yoghurt, majonnäs, chutney, limeskal och limesaft. Smaka av med salt.
- Stekta grönsaker: Dela broccolin i buketter och champinjonerna i kvartar. Stek i smör. Vänd i kål och ris och stek ett par minuter. Servera till laxbiffar och sås.