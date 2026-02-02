4 portioner

Du behöver

  • 3 dl ris
  • 250 g laxfilé
  • 2 kokta potatisar, rivna
  • 1 msk finriven ingefära
  • 1 ägg
  • ½ dl ströbröd
  • 2 tsk curry
  • ½ tsk salt
  • 1 dl panko (ströbröd)
  • Smör till stekning
  • Sås
  • 1 dl turkisk yoghurt
  • ½ dl majonnäs
  • ½ dl mangochutney
  • 1 lime, skal och saft

Stekta grönsaker

  • 250 g broccoli
  • 100 g champinjoner
  • 200 g svartkål, grovhackad

Gör så här

  1. Koka riset enligt anvisningarna på förpackningen.
  2. Tärna laxen fint. Blanda med potatis, ingefära, ägg, ströbröd, curry och salt. Låt ­svälla i 5 minuter.
  3. Forma 8 biffar och vänd i panko. Stek i smör tills de fått fin färg.
  4. Sås: Blanda yoghurt, majonnäs, chutney, ­limeskal och limesaft. Smaka av med salt.
  5. Stekta grönsaker: Dela broccolin i buketter och champinjonerna i kvartar. Stek i smör. Vänd i kål och ris och stek ett par minuter. Servera till laxbiffar och sås.
Fisk & skaldjur Recept