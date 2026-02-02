4 portioner

  • 1 hel kyckling, 1 ½ kg
  • 2 msk smör
  • 2 msk olivolja
  • salt och peppar
  • 1 purjolök
  • 4 vitlöksklyftor
  • 300 g morötter
  • 2 palsternackor
  • 1 apelsin
  • ½ kruka timjan
  • 2 dl vatten
  • 1 msk kycklingfond

Potatispuré

  • 800 g potatis
  • 2 dl mjölk
  • 1 msk smör

Ugn: 175°

Gör så här

  1. Dela kycklingen i 8–10 bitar. Bryn dem runt om i smör och olja. Smaksätt med salt och peppar.
  2. Skölj purjolöken och skär den i 5 cm långa bitar. Skala morötterna och palsternackorna och skär dem i grova bitar. Lägg allt i en ­gryta och lägg på ­kycklingen.
  3. Dela apelsinen i halvor och pressa saften över kycklingen. Lägg apelsinhalvorna i grytan och tillsätt timjan. Häll i vatten och fond.
  4. Lägg på locket och tillaga mitt i ugnen i 1 timme och 30 minuter. Ös kycklingen ett par gånger.
  5. Potatispuré: Skala potatisen och skär den i ­bitar. Koka den mjuk. Häll av vattnet och ånga potatisen torr.
  6. Mosa med potatisstöt och rör i mjölk och smör. Smaka av med salt och peppar och servera till ­kycklingen.
