4 portioner
- 1 hel kyckling, 1 ½ kg
- 2 msk smör
- 2 msk olivolja
- salt och peppar
- 1 purjolök
- 4 vitlöksklyftor
- 300 g morötter
- 2 palsternackor
- 1 apelsin
- ½ kruka timjan
- 2 dl vatten
- 1 msk kycklingfond
Potatispuré
- 800 g potatis
- 2 dl mjölk
- 1 msk smör
Ugn: 175°
Gör så här
- Dela kycklingen i 8–10 bitar. Bryn dem runt om i smör och olja. Smaksätt med salt och peppar.
- Skölj purjolöken och skär den i 5 cm långa bitar. Skala morötterna och palsternackorna och skär dem i grova bitar. Lägg allt i en gryta och lägg på kycklingen.
- Dela apelsinen i halvor och pressa saften över kycklingen. Lägg apelsinhalvorna i grytan och tillsätt timjan. Häll i vatten och fond.
- Lägg på locket och tillaga mitt i ugnen i 1 timme och 30 minuter. Ös kycklingen ett par gånger.
- Potatispuré: Skala potatisen och skär den i bitar. Koka den mjuk. Häll av vattnet och ånga potatisen torr.
- Mosa med potatisstöt och rör i mjölk och smör. Smaka av med salt och peppar och servera till kycklingen.