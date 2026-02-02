4 portioner
Du behöver
- 600 g kycklingfilé, helst lår
- 2 rödlökar
- 250 g körsbärstomater
- 1 burk kikärtor, 400 g
- 100 g fetaost
- ½–1 dl oliver
Marinad
- 1 dl olivolja
- 1 citron, pressad
- 4 vitlöksklyftor, pressade
- 1 tsk torkad timjan
- 1 tsk torkad oregano
- 1 tsk dijonsenap
- Salt och peppar
Garnering
- Färska örter, t ex timjan
Ugn: 220°
Gör så här
- Marinad: Blanda olja, citronsaft, vitlök, torkade örter, senap, salt och peppar till en marinad i en liten skål.
- Dela lårfiléerna i mindre bitar. Blanda med ¾ av marinaden och låt dra i 15 minuter.
- Skala och skiva rödlöken. Lägg i en ugnsform med tomater och avrunna kikärtor. Ringla över resten av marinaden och blanda.
- Fördela kycklingen runt om i formen och tillaga i ugnens mitt i 30 minuter.
- Ta ut formen, smula över fetaost och strö över oliver. Sätt in i ugnen i ytterligare 10 minuter.
- Garnering: Toppa med färska örter.