4 portioner

Du behöver

  • 600 g kycklingfilé, helst lår
  • 2 rödlökar
  • 250 g körsbärstomater
  • 1 burk kikärtor, 400 g
  • 100 g fetaost
  • ½–1 dl oliver

Marinad

  • 1 dl olivolja
  • 1 citron, pressad
  • 4 vitlöksklyftor, pressade
  • 1 tsk torkad timjan
  • 1 tsk torkad oregano
  • 1 tsk dijonsenap
  • Salt och peppar

Garnering

  • Färska örter, t ex timjan

Ugn: 220°

Gör så här

  1. Marinad: Blanda olja, citronsaft, vitlök, torkade örter, senap, salt och peppar till en marinad i en liten skål.
  2. Dela lårfiléerna i mindre bitar. Blanda med ¾ av marinaden och låt dra i 15 minuter.
  3. Skala och skiva rödlöken. Lägg i en ugnsform med tomater och avrunna kikärtor. Ringla över resten av marinaden och blanda.
  4. Fördela kycklingen runt om i formen och tillaga i ugnens mitt i 30 minuter.
  5. Ta ut formen, smula över fetaost och strö över oliver. Sätt in i ugnen i ytterligare 10 minuter.
  6. Garnering: Toppa med färska örter.
