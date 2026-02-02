4 portioner
- 550 g falukorv
- 1 purjolök
- 300 g morötter
- 400 g potatis
- 300 g kålrot
- 1 msk rapsolja
- 8 dl vatten
- 2 grönsaksbuljongtärningar
- 1 lagerblad
- 1 tsk torkad oregano
- salt och peppar
Senapskräm
- 2 dl crème fraiche
- 1 msk skånsk senap
- 1 tsk honung
Gör så här
- Skär korven i bitar. Skölj purjolöken och skär den i ringar. Skala morötter, potatis och kålrot och skär i bitar.
- Stek korven i olja i en gryta. Lägg i purjolök, potatis och rotfrukter och fräs ett par minuter under omrörning.
- Späd med vatten och buljongtärningar och koka upp. Lägg i lagerblad och oregano och småkoka i 20 minuter, tills rotfrukterna är mjuka. Smaka av med salt och peppar.
- Senapskräm: Blanda crème fraiche med senap och honung. Smaka av med salt och peppar. Servera till grytan.