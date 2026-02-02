4 portioner

  • 550 g falukorv
  • 1 purjolök
  • 300 g morötter
  • 400 g potatis
  • 300 g kålrot
  • 1 msk rapsolja
  • 8 dl vatten
  • 2 grönsaksbuljongtärningar
  • 1 lagerblad
  • 1 tsk torkad oregano
  • salt och peppar

Senapskräm

  • 2 dl crème fraiche
  • 1 msk skånsk senap
  • 1 tsk honung

Gör så här

  1. Skär korven i bitar. Skölj purjolöken och skär den i ringar. Skala morötter, potatis och kålrot och skär i bitar.
  2. Stek korven i olja i en gryta. Lägg i purjolök, potatis och rotfrukter och fräs ett par minuter under omrörning.
  3. Späd med vatten och buljongtärningar och koka upp. Lägg i lagerblad och oregano och småkoka i 20 minuter, tills rotfrukterna är mjuka. Smaka av med salt och peppar.
  4. Senapskräm: Blanda crème fraiche med senap och honung. Smaka av med salt och peppar. Servera till grytan.
Recept Wok & gryta