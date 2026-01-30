4 portioner
Du behöver
Smulor
- 2 skivor ljust bröd
- 3 vitlöksklyftor
- 3 msk olivolja
- Salt och peppar
Pasta
- 500 g pasta, t ex pappardelle
- 1 gul lök
- 3 vitlöksklyftor
- 600 g svamp, t ex portobello och champinjoner
- 2 nävar bladpersilja
- 100 g pancetta i tärningar
- Olja till stekning
- ½ tsk chiliflakes
- 1 näve riven parmesan
- Salt och peppar
Gör så här
- Smulor: Skär brödet i grova tärningar och kör dem grovt i en blender.
- Skala vitlöken och krossa lätt. Stek den på svag/medelvärme i olivolja i 2–3 minuter.
- Tillsätt smulorna och stek tills de är gyllene och krispiga. Krydda med salt och peppar och ställ åt sidan.
- Pasta: Koka pastan i lättsaltat vatten. Häll av vattnet, men spara lite.
- Skala och hacka lök och vitlök. Rensa svamp och skär i bitar. Plocka och hacka persilja.
- Stek pancetta i en torr panna tills den är krispig. Låt rinna av på hushållspapper.
- Stek svampen i samma panna tills den släpper vätska och får färg. Ställ åt sidan. Häll lite olja i pannan och stek lök och vitlök tills löken är blank.
- Tillsätt chiliflakes, svamp och pasta och vänd runt. Häll i lite av kokvattnet. Ta pannan från värmen och tillsätt riven parmesan.
- Vänd i hälften av persiljan och smaka av med salt och peppar. Blanda resten av persiljan med smulorna. Lägg upp pastan och toppa med brödsmulor och pancetta.