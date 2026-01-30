4 portioner

Du behöver

Smulor

  • 2 skivor ljust bröd
  • 3 vitlöksklyftor
  • 3 msk olivolja
  • Salt och peppar

Pasta

  • 500 g pasta, t ex pappardelle
  • 1 gul lök
  • 3 vitlöksklyftor
  • 600 g svamp, t ex portobello och champinjoner
  • 2 nävar bladpersilja
  • 100 g pancetta i tärningar
  • Olja till stekning
  • ½ tsk chiliflakes
  • 1 näve riven parmesan
  • Salt och peppar

Gör så här

  1. Smulor: Skär brödet i grova tärningar och kör dem grovt i en blender.
  2. Skala vitlöken och krossa lätt. Stek den på svag/medelvärme i olivolja i 2–3 minuter.
  3. Tillsätt smulorna och stek tills de är gyllene och krispiga. Krydda med salt och peppar och ställ åt sidan.
  4. Pasta: Koka pastan i lättsaltat vatten. Häll av vattnet, men spara lite.
  5. Skala och hacka lök och vitlök. Rensa svamp och skär i bitar. Plocka och hacka persilja.
  6. Stek pancetta i en torr panna tills den är krispig. Låt rinna av på hushållspapper.
  7. Stek svampen i samma panna tills den släpper vätska och får färg. Ställ åt sidan. Häll lite olja i pannan och stek lök och vitlök tills löken är blank.
  8. Tillsätt chiliflakes, svamp och pasta och vänd runt. Häll i lite av kokvattnet. Ta pannan från värmen och tillsätt riven parmesan.
  9. Vänd i hälften av persiljan och smaka av med salt och peppar. Blanda resten av persiljan med smulorna. Lägg upp pastan och toppa med brödsmulor och pancetta.
Pasta Recept