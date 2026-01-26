20 stycken
Du behöver
- 4 dl vetemjöl
- ¾ dl potatismjöl
- 200 g kallt smör, tärnat
- 1 dl strösocker
- 1 msk kallt vatten
Fyllning
- 300 g mandelmassa
- 125 g rumsvarmt smör
- ½ dl strösocker
- Rivet skal av 1 citron
- ½ msk pressad citronsaft
- 2 ägg
- 2 msk vetemjöl
- 150 g hallon
Glasyr
- 2 dl florsocker
- 1 ½ msk pressad citronsaft
- röd hushållsfärg
Garnering
- Hallon
- Citronskal
- Siktat florsocker
Gör så här
- Blanda snabbt mjöl, potatismjöl, smör och socker. Tillsätt vattnet, lite i taget. Låt vila kallt i ca 30 minuter.
- Fyllning: Riv mandelmassan fint. Tillsätt smöret, lite i taget, under omrörning. Tillsätt socker, citronskal och citronsaft och blanda. Rör ner äggen, ett i taget. Vänd ner mjölet. Rör till en jämn kräm.
- Dela degen i 20 jämnstora kulor. Var nätt på handen när du trycker ut degen i aluminiumformarna. Tumma upp degen längs kanterna. Lägg i lite fyllning i varje form. Tryck ner 2 hallon i varje.
- Grädda i nedre delen av ugnen i 175 grader i 20–25 minuter. Låt svalna.
- Glasyr: Blanda florsocker, citronsaft och några droppar hushållsfärg. Bred ut glasyren på kakornas mitt.
- Garnering: Toppa med hallon, citronskal och siktat florsocker.