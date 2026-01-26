20 stycken

Du behöver

  • 4 dl vetemjöl
  • ¾ dl potatismjöl
  • 200 g kallt smör, tärnat
  • 1 dl strösocker
  • 1 msk kallt vatten

Fyllning

  • 300 g mandelmassa
  • 125 g rumsvarmt smör
  • ½ dl strösocker
  • Rivet skal av 1 citron
  • ½ msk pressad citronsaft
  • 2 ägg
  • 2 msk vetemjöl
  • 150 g hallon

Glasyr

  • 2 dl florsocker
  • 1 ½ msk pressad citronsaft
  • röd hushållsfärg

Garnering

  • Hallon
  • Citronskal
  • Siktat florsocker

Gör så här

  1. Blanda snabbt mjöl, potatismjöl, smör och socker. Tillsätt vattnet, lite i taget. Låt vila kallt i ca 30 minuter.
  2. Fyllning: Riv mandelmassan fint. Tillsätt smöret, lite i taget, under omrörning. Tillsätt socker, citronskal och citronsaft och blanda. Rör ner äggen, ett i taget. Vänd ner mjölet. Rör till en jämn kräm.
  3. Dela degen i 20 jämnstora kulor. Var nätt på handen när du trycker ut degen i aluminiumformarna. Tumma upp degen längs kanterna. Lägg i lite fyllning i varje form. Tryck ner 2 hallon i varje.
  4. Grädda i nedre delen av ugnen i 175 grader i 20–25 ­minuter. Låt svalna.
  5. Glasyr: Blanda florsocker, citronsaft och några droppar hushållsfärg. Bred ut glasyren på kakornas mitt.
  6. Garnering: Toppa med hallon, citronskal och siktat florsocker.
