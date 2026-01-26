20 dubbla kakor

Du behöver

  • 2 dl florsocker
  • 1 msk kakao
  • 1 ½ tsk vaniljsocker
  • ½ dl finhackad mandel
  • 250 g finriven mandelmassa
  • 2 äggvitor

Smörkräm

  • 75 g mörk choklad, 70 %
  • 100 g rumsvarmt smör
  • 1 dl siktat florsocker
  • Rivet skal av ½ apelsin
  • 1 ½ msk pressad apelsinsaft

Garnering

  • 25 g mörk choklad

Gör så här

  1. Sikta ner florsocker, kakao och vaniljsocker i en bunke. Tillsätt mandel och mandelmassa. Tillsätt ägg­vitorna, lite i taget. Rör till en slät smet.
  2. Spritsa eller klicka ut smeten till 40 kakor, ca 2 ½ cm i diameter, i en långpanna med bakplåtspapper.
  3. Grädda strax under ugnens mitt i 175 grader i ca 15 minuter. Låt svalna.
  4. Smörkräm Smält chokladen över vattenbad. Vispa ihop smör och florsocker med elvisp. Tillsätt chokladen. Smaksätt med apelsinskal och apelsinsaft.
  5. Spritsa eller bred ut krämen på den platta sidan på hälften av kakorna. Lägg på de andra kakorna med den platta sidan mot smörkrämen.
  6. Garnering: Smält chokladen och ringla den över kakorna. Låt stelna.
Kakor & bullar