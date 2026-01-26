20 dubbla kakor
Du behöver
- 2 dl florsocker
- 1 msk kakao
- 1 ½ tsk vaniljsocker
- ½ dl finhackad mandel
- 250 g finriven mandelmassa
- 2 äggvitor
Smörkräm
- 75 g mörk choklad, 70 %
- 100 g rumsvarmt smör
- 1 dl siktat florsocker
- Rivet skal av ½ apelsin
- 1 ½ msk pressad apelsinsaft
Garnering
- 25 g mörk choklad
Gör så här
- Sikta ner florsocker, kakao och vaniljsocker i en bunke. Tillsätt mandel och mandelmassa. Tillsätt äggvitorna, lite i taget. Rör till en slät smet.
- Spritsa eller klicka ut smeten till 40 kakor, ca 2 ½ cm i diameter, i en långpanna med bakplåtspapper.
- Grädda strax under ugnens mitt i 175 grader i ca 15 minuter. Låt svalna.
- Smörkräm Smält chokladen över vattenbad. Vispa ihop smör och florsocker med elvisp. Tillsätt chokladen. Smaksätt med apelsinskal och apelsinsaft.
- Spritsa eller bred ut krämen på den platta sidan på hälften av kakorna. Lägg på de andra kakorna med den platta sidan mot smörkrämen.
- Garnering: Smält chokladen och ringla den över kakorna. Låt stelna.