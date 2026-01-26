18–20 stycken

Du behöver

  • 50 g smör
  • 1 dl florsocker
  • 1 dl havregryn
  • 400 g sockerkakssmulor
  • ½ dl kaffe
  • 2 msk rom
  • 2 tårtlock av marsipan

Garnering

  • 100 g mörk choklad

Gör så här

  1. Vispa ihop smör, florsocker och havregryn med elvisp.
  2. Smula ner sockerkakssmulorna i blandningen och vispa samman. Tillsätt kaffe och rom. Ta lite kaffe i taget så att blandningen får fin konsistens. Vispa igen.
  3. Rulla ut smeten till längder med önskad tjocklek på en skärbräda eller bricka med bakplåtspapper. Ställ kallt i minst 1 timme, gärna i kylen.
  4. Rulla ut de färdigkavlade marsipanlocken. Lägg rullarna på marsipanen och skär ut lagom bitar till kakorna. Forma rullarna och lägg med skarven nedåt. Låt stå kallt.
  5. Garnering: Smält chokladen över vattenbad. Doppa ändarna på rullarna i choklad. Låt stelna på bakplåtspapper.
