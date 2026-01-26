18–20 stycken
Du behöver
- 50 g smör
- 1 dl florsocker
- 1 dl havregryn
- 400 g sockerkakssmulor
- ½ dl kaffe
- 2 msk rom
- 2 tårtlock av marsipan
Garnering
- 100 g mörk choklad
Gör så här
- Vispa ihop smör, florsocker och havregryn med elvisp.
- Smula ner sockerkakssmulorna i blandningen och vispa samman. Tillsätt kaffe och rom. Ta lite kaffe i taget så att blandningen får fin konsistens. Vispa igen.
- Rulla ut smeten till längder med önskad tjocklek på en skärbräda eller bricka med bakplåtspapper. Ställ kallt i minst 1 timme, gärna i kylen.
- Rulla ut de färdigkavlade marsipanlocken. Lägg rullarna på marsipanen och skär ut lagom bitar till kakorna. Forma rullarna och lägg med skarven nedåt. Låt stå kallt.
- Garnering: Smält chokladen över vattenbad. Doppa ändarna på rullarna i choklad. Låt stelna på bakplåtspapper.