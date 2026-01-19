4 portioner
Du behöver
- 2 vitlöksklyftor
- 1 röd chili
- 100 g finhackad grönkål
- 3 kvistar rosmarin
- 400 g salsicciakorv
- 1½ msk olivolja
- 1 dl vitt vin
- ½ tsk socker
- Salt och peppar
- 400 g färsk pasta
Till servering
- 30 g parmesan
Gör så här
- Skala och finhacka vitlöken. Dela chilin, skrapa ur kärnorna och finhacka. Skölj grönkålen och låt den rinna av. Finhacka rosmarin. Skär upp skinnet på korven och tryck ut färsen i rustika bitar.
- Värm en djup stekpanna med olja. Stek salsicciabitarna i 2–3 minuter tills de får fin färg. Tillsätt vitlök, chili, grönkål och rosmarin, sänk till medelvärme och stek 2–3 minuter till. Häll i vitt vin och låt koka in lätt. Smaka av med socker, salt och peppar.
- Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. Häll av i en sil och spara 1 dl av kokvattnet.
- Vänd pastan och lite av det sparade kokvattnet med köttet i pannan. Låt sjuda några minuter. Tillsätt mer pastavatten tills det blir krämigt.
- Servering: Lägg upp i djupa tallrikar och toppa med fint riven parmesan.