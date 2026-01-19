4 portioner

Du behöver

  • 2 vitlöksklyftor
  • 1 röd chili
  • 100 g finhackad grönkål
  • 3 kvistar rosmarin
  • 400 g salsicciakorv
  • 1½ msk olivolja
  • 1 dl vitt vin
  • ½ tsk socker
  • Salt och peppar
  • 400 g färsk pasta

Till servering

  • 30 g parmesan

Gör så här

  1. Skala och finhacka vitlöken. Dela chilin, skrapa ur kärnorna och finhacka. Skölj grönkålen och låt den rinna av. Finhacka rosmarin. Skär upp skinnet på korven och tryck ut färsen i rustika bitar.
  2. Värm en djup stekpanna med olja. Stek salsicciabitarna i 2–3 minuter tills de får fin färg. Tillsätt vitlök, chili, grönkål och rosmarin, sänk till medelvärme och stek 2–3 minuter till. Häll i vitt vin och låt koka in lätt. Smaka av med socker, salt och peppar.
  3. Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. Häll av i en sil och spara 1 dl av kokvattnet.
  4. Vänd pastan och lite av det sparade kokvattnet med köttet i pannan. Låt sjuda några minuter. Tillsätt mer pastavatten tills det blir krämigt.
  5. Servering: Lägg upp i djupa tallrikar och toppa med fint riven parmesan.
Pasta