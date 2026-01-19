2 portioner

Du behöver

  • 3 medelstora ägg
  • 2 msk vatten
  • 65 g kokt fullkornsris
  • ½ dl grovt skurna basilikablad
  • Salt och peppar
  • 1 tsk olivolja

Topping

  • 150 g skalade räkor
  • 75 g strimlade sockerärter
  • 2 strimlade salladslökar

Zucchinisallad

  • 1 zucchini
  • 1 msk citronsaft
  • 1 tsk finrivet citronskal
  • 1 tsk flytande honung

Till servering

  • 2 skivor rågbröd

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Vispa ägg, vatten, ris och basilika med salt och peppar.
  2. Värm olja i en ugnstålig stekpanna. Häll i smeten och stek tills botten har satt sig. Sätt in i ugnen i 8–10 minuter tills smeten har stelnat.
  3. Toppa omeletten med räkor, sockerärter och salladslök samt extra basilika.
  4. Zucchinisallad: Hyvla zucchinin i långa strimlor eller spiraler. Vänd med citronsaft, citronskal, honung, salt och peppar. Servera salladen till omeletten med rostat rågbröd.
Snabblagat (max 30 minuter)