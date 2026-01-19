2 portioner
Du behöver
- 3 medelstora ägg
- 2 msk vatten
- 65 g kokt fullkornsris
- ½ dl grovt skurna basilikablad
- Salt och peppar
- 1 tsk olivolja
Topping
- 150 g skalade räkor
- 75 g strimlade sockerärter
- 2 strimlade salladslökar
Zucchinisallad
- 1 zucchini
- 1 msk citronsaft
- 1 tsk finrivet citronskal
- 1 tsk flytande honung
Till servering
- 2 skivor rågbröd
Ugn: 200°
Gör så här
- Vispa ägg, vatten, ris och basilika med salt och peppar.
- Värm olja i en ugnstålig stekpanna. Häll i smeten och stek tills botten har satt sig. Sätt in i ugnen i 8–10 minuter tills smeten har stelnat.
- Toppa omeletten med räkor, sockerärter och salladslök samt extra basilika.
- Zucchinisallad: Hyvla zucchinin i långa strimlor eller spiraler. Vänd med citronsaft, citronskal, honung, salt och peppar. Servera salladen till omeletten med rostat rågbröd.