4 portioner

Du behöver

  • 400 g mört nötkött (t ex lövbiff i strimlor)
  • 2 dl hoisinsås
  • 250 g nudlar
  • 1 gul lök
  • 300 g broccoli
  • 2 msk olivolja
  • 1 dl grönsaksbuljong
  • 2 tsk socker
  • Salt och peppar
  • 1 lime

Till servering

  • 2 msk sesamfrön
  • 1 näve färsk koriander

Gör så här

  1. Skär köttet i tunna strimlor. Vänd med 1 ½ dl hoisinsås i en skål.
  2. Koka nudlarna enligt anvisning på förpackningen. Spola med kallt vatten och låt rinna av i en sil.
  3. Skala och skär löken i skivor. Skölj broccolin och skär i små buketter.
  4. Hetta upp 1 msk olja i en stor wokpanna eller annan djup panna. Stek lök och broccoli hastigt i 2 minuter. Lägg över på en tallrik. Tillsätt 1 msk olja i den heta pannan och stek det marinerade nötköttet hastigt i 1–2 minuter. Tillsätt nudlar, stekta grönsaker, buljong, socker och ½ dl hoisinsås. Vänd allt försiktigt i pannan. Värm kort och smaka av med salt, peppar och färskpressad limesaft.
  5. Lägg upp nudlar i skålar eller djupa tallrikar. Strö över sesamfrön och koriander. Servera direkt.
Wok & gryta