4 portioner
Du behöver
- 400 g mört nötkött (t ex lövbiff i strimlor)
- 2 dl hoisinsås
- 250 g nudlar
- 1 gul lök
- 300 g broccoli
- 2 msk olivolja
- 1 dl grönsaksbuljong
- 2 tsk socker
- Salt och peppar
- 1 lime
Till servering
- 2 msk sesamfrön
- 1 näve färsk koriander
Gör så här
- Skär köttet i tunna strimlor. Vänd med 1 ½ dl hoisinsås i en skål.
- Koka nudlarna enligt anvisning på förpackningen. Spola med kallt vatten och låt rinna av i en sil.
- Skala och skär löken i skivor. Skölj broccolin och skär i små buketter.
- Hetta upp 1 msk olja i en stor wokpanna eller annan djup panna. Stek lök och broccoli hastigt i 2 minuter. Lägg över på en tallrik. Tillsätt 1 msk olja i den heta pannan och stek det marinerade nötköttet hastigt i 1–2 minuter. Tillsätt nudlar, stekta grönsaker, buljong, socker och ½ dl hoisinsås. Vänd allt försiktigt i pannan. Värm kort och smaka av med salt, peppar och färskpressad limesaft.
- Lägg upp nudlar i skålar eller djupa tallrikar. Strö över sesamfrön och koriander. Servera direkt.