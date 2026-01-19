4 portioner
Du behöver
- 1 gul lök
- 1 vitlöksklyfta
- 250 g morötter
- 3 stjälkar stjälkselleri
- 1 ½ msk olivolja
- 1 burk krossade tomater
- 1 l grönsaksbuljong
- 1 tsk socker
- Salt och peppar
- 1 burk vita bönor
- 250 g färsk tortellini, t ex med ostfyllning
- 65 g färsk spenat
- 2 nävar basilika
Till servering
- 50 g parmesan
- 1 näve basilika
Gör så här
- Skala och finhacka lök och vitlök. Skala morötterna och skär i små tärningar. Skölj sellerin och skär i tärningar. Värm en stor gryta med olja och stek lök, vitlök, selleri och morötter i 2–3 minuter på medelvärme.
- Tillsätt krossade tomater, buljong och socker och koka upp. Sänk till medelvärme och låt soppan sjuda i 8–10 minuter. Smaka av med salt och peppar.
- Skölj och låt de vita bönorna rinna av. Lägg i bönor och tortellini och koka 3–4 minuter tills tortellinin är mjuk.
- Skölj och låt spenat rinna av. Grovhacka basilika. Vänd ner spenat och basilika och låt precis falla samman.
- Servera soppan i djupa tallrikar och toppa med finriven parmesan och basilika.