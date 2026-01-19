4 portioner

Du behöver

  • 1 gul lök
  • 1 vitlöksklyfta
  • 250 g morötter
  • 3 stjälkar stjälkselleri
  • 1 ½ msk olivolja
  • 1 burk krossade tomater
  • 1 l grönsaksbuljong
  • 1 tsk socker
  • Salt och peppar
  • 1 burk vita bönor
  • 250 g färsk tortellini, t ex med ostfyllning
  • 65 g färsk spenat
  • 2 nävar basilika

Till servering

  • 50 g parmesan
  • 1 näve basilika

Gör så här

  1. Skala och finhacka lök och vitlök. Skala morötterna och skär i små tärningar. Skölj sellerin och skär i tärningar. Värm en stor gryta med olja och stek lök, vitlök, selleri och morötter i 2–3 minuter på medelvärme.
  2. Tillsätt krossade tomater, buljong och socker och koka upp. Sänk till medelvärme och låt soppan sjuda i 8–10 minuter. Smaka av med salt och peppar.
  3. Skölj och låt de vita bönorna rinna av. Lägg i bönor och tortellini och koka 3–4 minuter tills tortellinin är mjuk.
  4. Skölj och låt spenat rinna av. Grovhacka basilika. Vänd ner spenat och basilika och låt precis falla samman.
  5. Servera soppan i djupa tallrikar och toppa med finriven parmesan och basilika.
