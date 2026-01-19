4 portioner
Du behöver
Krispig kyckling
- 500 g kycklingbröstfilé
- 1 ägg
- 2 dl panko (alternativt ströbröd)
- 1 dl finriven parmesan
- Salt och peppar
- 2 msk smör till stekning
Ärtpuré
- 300 g frysta ärter
- 1 dl crème fraiche
- 1 msk citronsaft
- Salt och peppar
Sallad
- 1 romansallad
- 200 g grön sparris
- 1 knippe rädisor
- 1 msk citronsaft
- 2 msk olivolja
- 1 tsk flytande honung
- Salt och peppar
- 1 ask krasse
Gör så här
- Krispig kyckling: Skär kycklingbrösten på längden och banka dem tunna med kötthammare. Vispa ägg i en djup tallrik. Blanda panko och parmesan i en annan djup tallrik. Vänd kycklingen i ägg och sedan i pankoblandningen. Krydda med salt och peppar.
- Värm en stekpanna med smör och stek kycklingen 4–5 minuter per sida, tills den är gyllene och precis genomstekt.
- Ärtpuré: Koka ärterna i lättsaltat vatten 3–4 minuter. Häll av väl och mixa till puré i en blender eller matberedare. Rör ner crème fraiche och smaka av med citronsaft, salt och peppar.
- Sallad: Skölj romansalladen och plocka i mindre bitar. Skär sparris och rädisor i tunna skivor. Vispa ihop citronsaft, olja och honung, krydda med salt och peppar. Vänd sallad, sparris och rädisor i dressingen och lägg på ett fat.
- Servering: Skär kycklingen i skivor och servera med sallad och ärtpuré. Klipp krasse över salladen.