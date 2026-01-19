4 portioner

Du behöver

Krispig kyckling

  • 500 g kycklingbröstfilé
  • 1 ägg
  • 2 dl panko (alternativt ströbröd)
  • 1 dl finriven parmesan
  • Salt och peppar
  • 2 msk smör till stekning

Ärtpuré

  • 300 g frysta ärter
  • 1 dl crème fraiche
  • 1 msk citronsaft
  • Salt och peppar

Sallad

  • 1 romansallad
  • 200 g grön sparris
  • 1 knippe rädisor
  • 1 msk citronsaft
  • 2 msk olivolja
  • 1 tsk flytande honung
  • Salt och peppar
  • 1 ask krasse

Gör så här

  1. Krispig kyckling: Skär kycklingbrösten på längden och banka dem tunna med kötthammare. Vispa ägg i en djup tallrik. Blanda panko och parmesan i en annan djup tallrik. Vänd kycklingen i ägg och sedan i pankoblandningen. Krydda med salt och peppar.
  2. Värm en stekpanna med smör och stek kycklingen 4–5 minuter per sida, tills den är gyllene och precis genomstekt.
  3. Ärtpuré: Koka ärterna i lättsaltat vatten 3–4 minuter. Häll av väl och mixa till puré i en blender eller matberedare. Rör ner crème fraiche och smaka av med citronsaft, salt och peppar.
  4. Sallad: Skölj romansalladen och plocka i mindre bitar. Skär sparris och rädisor i tunna skivor. Vispa ihop citronsaft, olja och honung, krydda med salt och peppar. Vänd sallad, sparris och rädisor i dressingen och lägg på ett fat.
  5. Servering: Skär kycklingen i skivor och servera med sallad och ärtpuré. Klipp krasse över salladen.
