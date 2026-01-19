2 portioner

Du behöver

  • 300 g nötfärs
  • 1 liten gul lök, hackad
  • 2 msk väl avrunnen kapris
  • salt, peppar
  • 1 tsk tabasco
  • 1 msk olivolja till stekning
  • 1 dl grönkål
  • 2 pitabröd

Rökt tomatsalsa

  • 2 tomater
  • 1 liten gurka
  • ½ rödlök
  • 1 liten vitlöksklyfta
  • 1 krm rökt paprikapulver

Gör så här

  1. Arbeta ihop färs med lök, kapris, salt, peppar och tabasco efter smak. Dela och forma två stora eller fyra mindre burgare.
  2. Stek eller grilla burgarna 2–3 minuter per sida, beroende på hur genomstekta du vill ha dem. Värm och dela pitabröden.
  3. Hacka tomat, gurka och rödlök mycket fint. Rör om och smaka av med vitlök, salt, peppar och lite rökt paprikapulver.
  4. Fyll pitabröden med grönkål, burgare och lite salsa. Servera med resten av salsan.
Recept Snabblagat (max 30 minuter)