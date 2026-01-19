2 portioner
Du behöver
- 300 g nötfärs
- 1 liten gul lök, hackad
- 2 msk väl avrunnen kapris
- salt, peppar
- 1 tsk tabasco
- 1 msk olivolja till stekning
- 1 dl grönkål
- 2 pitabröd
Rökt tomatsalsa
- 2 tomater
- 1 liten gurka
- ½ rödlök
- 1 liten vitlöksklyfta
- 1 krm rökt paprikapulver
Gör så här
- Arbeta ihop färs med lök, kapris, salt, peppar och tabasco efter smak. Dela och forma två stora eller fyra mindre burgare.
- Stek eller grilla burgarna 2–3 minuter per sida, beroende på hur genomstekta du vill ha dem. Värm och dela pitabröden.
- Hacka tomat, gurka och rödlök mycket fint. Rör om och smaka av med vitlök, salt, peppar och lite rökt paprikapulver.
- Fyll pitabröden med grönkål, burgare och lite salsa. Servera med resten av salsan.