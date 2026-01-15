4 portioner
Du behöver
- 4 fasta päron
Lag
- 1 msk färskpressad citronsaft
- 7–8 dl vatten
- 350 g frysta lingon
- 2 dl strösocker
Sås
- 2 1/2 dl grädde
- 3 msk socker
- 1/2 dl ljus sirap
- 1 msk smör
Till servering
- 1 dl vispgrädde
- Kanel
En lyckad lag
Smaka av lagen innan du lägger i päronen, så att den är lagom syrlig och söt.
Gör så här
- Blanda citronsaft, vatten, lingon (spara lite lingon till garnering) och socker i en rostfri eller emaljbelagd kastrull eller kastrull av värmebeständigt glas och koka upp under omrörning så att sockret löser sig. Sjud ca 10 minuter.
- Skala päronen med potatisskalare och nagga dem med en gaffel. Lägg päronen i lagen. Koka upp och sjud under lock ca 20 minuter (koktiden beror på päronsort och hur stora frukterna är), eller tills de är nästan mjuka. Känn med provsticka. Ta kastrullen från värmen och låt kallna i rumstemperatur. Ställ kallt minst 4 timmar, gärna över natten.
- Sås: Blanda grädde, socker och sirap i en kastrull. Koka upp under omrörning. Koka sedan på ganska stark värme, utan lock, tills såsen tjocknat och fått fin ljusbrun färg, ca 10 minuter. Ta kastrullen från värmen och rör i smöret.
- Ta upp päronen och låt dem rinna av. Servera med kolasås och vispad grädde pudrad med kanel. Garnera med de sparade lingonen.