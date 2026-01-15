4–6 portioner
Du behöver
Fläskfilé
- 700 g fläskfilé
- Salt, peppar
- 2 msk smör
- 75 g tärnad ädelost, t ex
- St Agur
- 1/2 dl soltorkade marinerade cocktailtomater, avrunna
- 4 msk hackade pistagenötkärnor
- Salt, peppar
Tomater
- 200 g cocktailtomater på kvist
- 1 msk olivolja
- flingsalt
Till servering
- Grön sallad
Garnering
- Färska timjankvistar
- Nymalen svartpeppar
Ugn: 175°
Potatisgratäng
- 1 vitlöksklyfta
- 1 msk smör till formen
- 12 medelstora potatisar
- 1 gul lök
- 3 dl matlagnings- eller vispgrädde
- 1 tsk salt
- Nymalen vitpeppar
- 1 bukett färska timjankvistar
Garnering
- Rosmarinkvist
Ugn: 200°
Gör så här
Fläskfilé
- Sätt ugnen på 175°. Lägg filén på en skärbräda och snitta den längs med men inte helt igenom med en liten vass kniv. Vik ut och banka ut köttet försiktigt, gärna genom en bit plastfilm, så att det inte går sönder. Fyll filén med ost, soltorkade tomater och nötter. Stäng och fäst med tandpetare och bind med stektråd.
- Bryn köttet runtom i smör och olja i en stekpanna tills det får vacker färg, ca 5 minuter. Salta och peppra.
- Lägg filén i en långpanna med bakplåtspapper. Lägg cocktailtomaterna bredvid köttet. Ringla över oljan. Salta. Sätt plåten i mitten av ugnen 15–20 minuter eller tills köttet och tomaterna är klara. Köttet är klart vid 70° innertemperatur, använd köttermometer.
- Ta ut och låt rätten vila under en bit aluminiumfolie. Plocka bort tandpetare och ta bort stektråden från filén. Servera köttet med potatisgratäng och grön sallad. Garnera med timjankvistar och peppar.
Potatisgratäng
- Sätt ugnen på 200° Gnid en gratängform med en ituskuren vitlöksklyfta och smöra den.
- Skala och skiva potatis och lök, använd gärna matberedare eller mandolin.
- Häll grädden i en bunke. Vänd ner potatis och lök. Salta och peppra. Blanda väl och låt stå ca 10 minuter.
- Häll gratängen i formen. Toppa med timjankvistar. Grädda gratängen i mitten av ugnen tills potatisen är mjuk, 50–60 minuter, känn med provsticka. Garnera med rosmarinkvist.