4 portioner

Du behöver

Färsbiffar:

  • 1 lök
  • 1 vitlöksklyfta
  • 300 g rotfrukter, t ex morot, rotselleri och palsternacka
  • 2 nävar bladpersilja
  • 300 g blandfärs
  • 1 ägg
  • 2 msk havregryn
  • 2 msk vetemjöl
  • 1 tsk mald spiskummin
  • 1 tsk paprikapulver
  • 1 tsk chilipulver
  • Salt och peppar
  • Smör och olja till stekning

Dressing

  • 1 vitlöksklyfta
  • 1 näve mynta
  • 3 dl naturell yoghurt
  • ¼ citron
  • 1 nypa socker
  • Salt och peppar

Servering

  • 1 rödlök
  • 200 g körsbärstomater
  • ½ gurka
  • 2 nävar salladsblad
  • 4 pitabröd

Gör så här

  1. Färsbiffar: Skala och hacka lök och vitlök. Skala och riv rotfrukter. Plocka och hacka persiljan (spara hälften till salladen).
  2. Blanda allt med färs, ägg, havregryn, vetemjöl, kryddor, salt och peppar. Arbeta färsen fast, forma biffar och stek i smör och olja tills de är gyllene och genomstekta.
  3. Dressing: Skala och finriv vitlöken. Plocka och strimla myntan. Blanda med yoghurt och smaka av med citronsaft, socker, salt och peppar.
  4. Servering: Skala, halvera och skiva rödlök tunt. Halvera tomater och skär gurka i grova tärningar. Plocka salladen. Blanda med resten av persiljan.
  5. Servera färsbiffarna med sallad, dressing och pitabröd
Recept