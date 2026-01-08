4 portioner
Du behöver
Färsbiffar:
- 1 lök
- 1 vitlöksklyfta
- 300 g rotfrukter, t ex morot, rotselleri och palsternacka
- 2 nävar bladpersilja
- 300 g blandfärs
- 1 ägg
- 2 msk havregryn
- 2 msk vetemjöl
- 1 tsk mald spiskummin
- 1 tsk paprikapulver
- 1 tsk chilipulver
- Salt och peppar
- Smör och olja till stekning
Dressing
- 1 vitlöksklyfta
- 1 näve mynta
- 3 dl naturell yoghurt
- ¼ citron
- 1 nypa socker
- Salt och peppar
Servering
- 1 rödlök
- 200 g körsbärstomater
- ½ gurka
- 2 nävar salladsblad
- 4 pitabröd
Gör så här
- Färsbiffar: Skala och hacka lök och vitlök. Skala och riv rotfrukter. Plocka och hacka persiljan (spara hälften till salladen).
- Blanda allt med färs, ägg, havregryn, vetemjöl, kryddor, salt och peppar. Arbeta färsen fast, forma biffar och stek i smör och olja tills de är gyllene och genomstekta.
- Dressing: Skala och finriv vitlöken. Plocka och strimla myntan. Blanda med yoghurt och smaka av med citronsaft, socker, salt och peppar.
- Servering: Skala, halvera och skiva rödlök tunt. Halvera tomater och skär gurka i grova tärningar. Plocka salladen. Blanda med resten av persiljan.
- Servera färsbiffarna med sallad, dressing och pitabröd