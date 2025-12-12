6–8 bufféportioner

Du behöver

  • 3 dl vetemjöl
  • 125 g smör, kylskåskallt
  • 3 msk isvatten

Fyllning

  • 2 ägg
  • 2 dl grädde
  • 100 g riven Västerbottensost

Topping

  • 1 skiva rimmat fläsk (kan uteslutas)
  • 2 msk finhackad gräslök

Ugn: 200°

Tips

De här pajerna smakar bäst varma. Lagar du pajerna i förväg kan du värma dem i micro, ugn eller airfryer. Utan fläsktopping kan du servera pajerna kalla.

Gör så här

  1. Mixa ihop mjöl och smör till smulig massa i matberedare monterad med en kniv. Ringla över vattnet och blanda till en smidig deg. Lägg degen i en plastpåse och låt vila kallt ca 30 minuter.
  2. Dela degen i 6–8 delar och tryck ut i små veckade pajformar, ca 11 cm i diameter. Ställ kallt ca 30 minuter.
  3. Fyllning: Vispa ihop ägg, grädde och ost. Fördela fyllningen i pajerna och grädda i nedre delen av ugnen ca 25 minuter, eller tills fyllningen stannat och fått fin färg. Låt svalna minst 30 minuter.
  4. Ta pajerna ur formarna och håll dem varma.
  5. Topping: Fintärna fläsket och stek tärningarna knapriga i en torr stekpanna. Toppa pajerna med fläsk och lök. Peppra.
