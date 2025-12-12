6–8 bufféportioner
Du behöver
- 3 dl vetemjöl
- 125 g smör, kylskåskallt
- 3 msk isvatten
Fyllning
- 2 ägg
- 2 dl grädde
- 100 g riven Västerbottensost
Topping
- 1 skiva rimmat fläsk (kan uteslutas)
- 2 msk finhackad gräslök
Ugn: 200°
Tips
De här pajerna smakar bäst varma. Lagar du pajerna i förväg kan du värma dem i micro, ugn eller airfryer. Utan fläsktopping kan du servera pajerna kalla.
Gör så här
- Mixa ihop mjöl och smör till smulig massa i matberedare monterad med en kniv. Ringla över vattnet och blanda till en smidig deg. Lägg degen i en plastpåse och låt vila kallt ca 30 minuter.
- Dela degen i 6–8 delar och tryck ut i små veckade pajformar, ca 11 cm i diameter. Ställ kallt ca 30 minuter.
- Fyllning: Vispa ihop ägg, grädde och ost. Fördela fyllningen i pajerna och grädda i nedre delen av ugnen ca 25 minuter, eller tills fyllningen stannat och fått fin färg. Låt svalna minst 30 minuter.
- Ta pajerna ur formarna och håll dem varma.
- Topping: Fintärna fläsket och stek tärningarna knapriga i en torr stekpanna. Toppa pajerna med fläsk och lök. Peppra.