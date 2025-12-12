Till 1 skinka, ca 3 kg
Du behöver
- 1 kokt eller ugnsbakad skinka, kall, ca 3 kg
- 1–2 msk potatismjöl
- 1 ½ msk honung, flytande
- 1 msk ljus sirap
- 2 msk svensk senap
- 1 tsk finriven färsk ingefära
- ½ msk äppelcidervinäger
- Garnering
- 3–4 msk sesamfrön, ljusa
- Grönkål
Ugn: 200°
Gör så här
- Ta bort ev nät och svål och lägg skinkan på ett ugnssäkert fat. Sikta över potatismjölet.
- Rör ihop honung, sirap, senap, ingefära och vinäger och fördela blandningen över skinkan. Garnera med sesamfrön. Sätt in skinkan i nedre delen av ugnen 10–15 minuter. Passa noga så att den inte blir bränd.
- Ställ skinkan kallt att svalna snabbt. Garnera med grönkål inför serveringen.