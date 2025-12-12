Till 1 skinka, ca 3 kg

Du behöver

  • 1 kokt eller ugnsbakad skinka, kall, ca 3 kg
  • 1–2 msk potatismjöl
  • 1 ½ msk honung, flytande
  • 1 msk ljus sirap
  • 2 msk svensk senap
  • 1 tsk finriven färsk ingefära
  • ½ msk äppelcidervinäger
  • Garnering
  • 3–4 msk sesamfrön, ljusa
  • Grönkål

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Ta bort ev nät och svål och lägg skinkan på ett ugnssäkert fat. Sikta över potatismjölet.
  2. Rör ihop honung, sirap, senap, ingefära och vinäger och fördela blandningen över skinkan. Garnera med sesamfrön. Sätt in skinkan i nedre delen av ugnen 10–15 minuter. Passa noga så att den inte blir bränd.
  3. Ställ skinkan kallt att svalna snabbt. Garnera med grönkål inför serveringen.
Julmat Recept