6–8 bufféportioner
Du behöver
Lag
- 3 msk ättikssprit
- 1 dl strösocker
- 2 ½ dl vatten
- 3 msk svartvinbärsgelé
Sill
- 1 förp 5-minuterssill, hela filéer, 430 g
- 10 kryddpepparkorn
- 5–8 svartpepparkorn
- 1 stor rödlök
- 1 lagerblad
- 1 rosmarinkvist
- Finhackad purjolök
Gör så här
- Lag: Koka upp ättiksprit, socker och vatten under omrörning. Sjud 1–2 minuter tills sockret löser sig. Lägg gelén i en bunke. Rör i lagen lite i taget och låt den kallna.
- Låt sillen rinna av och skär den i bitar.
- Krossa pepparkornen lätt och lägg dem i en glasburk. Skala och skiva löken. Varva sill och lök i burken. Lägg i lagerblad och rosmarin. Toppa med purjon. Häll över lagen så att den täcker och låt stå övertäckt i kylskåp 1–2 dygn.