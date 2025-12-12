6–8 bufféportioner

Du behöver

Lag

  • 3 msk ättikssprit
  • 1 dl strösocker
  • 2 ½ dl vatten
  • 3 msk svartvinbärsgelé

Sill

  • 1 förp 5-minuterssill, hela filéer, 430 g
  • 10 kryddpepparkorn
  • 5–8 svartpepparkorn
  • 1 stor rödlök
  • 1 lagerblad
  • 1 rosmarinkvist
  • Finhackad purjolök

Gör så här

  1. Lag: Koka upp ättiksprit, socker och vatten under omrörning. Sjud 1–2 minuter tills sockret löser sig. Lägg gelén i en bunke. Rör i lagen lite i taget och låt den kallna.
  2. Låt sillen rinna av och skär den i bitar.
  3. Krossa pepparkornen lätt och lägg dem i en glasburk. Skala och skiva löken. Varva sill och lök i burken. Lägg i lagerblad och rosmarin. Toppa med purjon. Häll över lagen så att den täcker och låt stå övertäckt i kylskåp 1–2 dygn.
Buffé Julmat Recept