6–8 bufféportioner

Du behöver

  • Ca 400 g matjesfiléer

Sås

  • 1 dl crème fraiche
  • 1 dl majonnäs
  • 3 msk finhackad rödlök
  • 1 msk finhackad dill
  • 1 msk finhackad gräslök
  • 3 msk röd stenbitsrom

Garnering

  • Dillkvist

Tips

Du kan byta stenbitsrom mot forellrom, ishavsrom eller annan rom efter tillgång.

Gör så här

  1. Låt sillfiléerna rinna av och skär dem i bitar, spara 1 matsked spad till såsen.
  2. Blanda ingredienserna till såsen i en bunke. Smaka av med den sparade såsen. Vänd ner sillen. Låt marinera övertäckt i kylskåp minst 3 timmar, gärna över natten.
  3. Garnera med en dillkvist.
Buffé Julmat Recept