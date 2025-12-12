6–8 bufféportioner
Du behöver
- Ca 400 g matjesfiléer
Sås
- 1 dl crème fraiche
- 1 dl majonnäs
- 3 msk finhackad rödlök
- 1 msk finhackad dill
- 1 msk finhackad gräslök
- 3 msk röd stenbitsrom
Garnering
- Dillkvist
Tips
Du kan byta stenbitsrom mot forellrom, ishavsrom eller annan rom efter tillgång.
Gör så här
- Låt sillfiléerna rinna av och skär dem i bitar, spara 1 matsked spad till såsen.
- Blanda ingredienserna till såsen i en bunke. Smaka av med den sparade såsen. Vänd ner sillen. Låt marinera övertäckt i kylskåp minst 3 timmar, gärna över natten.
- Garnera med en dillkvist.