6–8 bufféportioner

Du behöver

Dressing

  • 3 msk vitbalsamvinäger
  • 1 msk färskpressad citronsaft
  • 4 msk olivolja
  • 1 krm salt
  • 1 krm citronpeppar

Sallad

  • 2–3 grönkålsblad
  • 1 liten rosésallat
  • 6 brysselkål
  • 100 g kumquats
  • 2 dl frysta lingon
  • 3 msk strösocker
  • 5–6 små timjankvistar

Gör så här

  1. Vispa ihop ingredienserna till dressingen.
  2. Hacka eller riv grönkålsblad och rosésallat i mindre bitar. Ansa och plocka brysselkålen i blad. Dela kumquats. Blanda allt på ett fat och ringla över dressingen.
  3. Häll de frysta bären på ett djupt fat. Strö över sockret och skaka fatet så att bären täcks. Fördela bären över salladen lite här och där. Garnera med timjankvistar.
Buffé Julmat Recept Sallad