6–8 bufféportioner
Du behöver
Dressing
- 3 msk vitbalsamvinäger
- 1 msk färskpressad citronsaft
- 4 msk olivolja
- 1 krm salt
- 1 krm citronpeppar
Sallad
- 2–3 grönkålsblad
- 1 liten rosésallat
- 6 brysselkål
- 100 g kumquats
- 2 dl frysta lingon
- 3 msk strösocker
- 5–6 små timjankvistar
Gör så här
- Vispa ihop ingredienserna till dressingen.
- Hacka eller riv grönkålsblad och rosésallat i mindre bitar. Ansa och plocka brysselkålen i blad. Dela kumquats. Blanda allt på ett fat och ringla över dressingen.
- Häll de frysta bären på ett djupt fat. Strö över sockret och skaka fatet så att bären täcks. Fördela bären över salladen lite här och där. Garnera med timjankvistar.