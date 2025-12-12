6–8 bufféportioner
Du behöver
- 700 g laxfilé med skinn
- 1 msk flytande honung
- 3 ½ msk salt
- 1 msk strösocker
- 1 citron, strimlat skal
Garnering
- 2 msk hackad dill
- Nymalen svartpeppar
Tips
Laxen kan gravas i god tid och förvaras i frysen. Halvtinad lax är lätt att skära i tunna skivor.
Gör så här
- Skölj och torka av fisken med till exempel hushållspapper. Lägg laxfilén på ett djupt fat och gnid in den runt om först med honungen, sedan med saltet blandat med sockret. Tvätta citronen väl, strimla skalet och strö över.
- Lägg fatet med laxen i en rymlig plastpåse. Förslut påsen och ställ fatet i kylskåp. Fisken är färdigrimmad efter 2–3 dygn, beroende på tjocklek.
- Skrapa bort citronskalet. Skär fisken i fina skivor och lägg på ett serveringsfat. Strö över dill och peppra.