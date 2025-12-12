6–8 bufféportioner

Du behöver

  • 1 tsk färsk jäst
  • 2 ½ dl mjölk, fingervarmt
  • 1 msk ljus sirap
  • 1 msk majsolja
  • 1 tsk salt
  • 2 dl grovt rågmjöl
  • ½ msk finstötta brödkryddor, t ex anis och/eller fänkål
  • 3–4 dl vetemjöl + mjöl till utbakningen

Ugn: 200°

Tips

Stansa gärna ut små hål i bröden med ett snapsglas eller kakutstickare innan gräddningen så att du kan binda ihop de färdiga bröden med ett julrött snöre.

Gör så här

  1. Blanda jäst, mjölk, sirap, olja och salt i en bunke. Blanda rågmjölet med kryddan/kryddorna och blanda det i degspadet. Arbeta in vetemjölet, lite i taget, tills det blir en fast, smidig deg.
  2. Slå in degen i plastfilm. Låt vila svalt ca 1 timme.
  3. Ta upp degen på mjölat bakbord och dela den i mindre bitar. Kavla ut till tunna kakor, först med brödkavel, sedan med kruskavel. Lägg dem på plåtar med bakplåtspapper.
  4. Grädda i mitten av ugnen, en plåt i taget, ca 12 minuter. Låt svalna på plåtar utan bakduk.

Julmat Matbröd Recept