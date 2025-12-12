6–8 bufféportioner
Du behöver
- 1 tsk färsk jäst
- 2 ½ dl mjölk, fingervarmt
- 1 msk ljus sirap
- 1 msk majsolja
- 1 tsk salt
- 2 dl grovt rågmjöl
- ½ msk finstötta brödkryddor, t ex anis och/eller fänkål
- 3–4 dl vetemjöl + mjöl till utbakningen
Ugn: 200°
Tips
Stansa gärna ut små hål i bröden med ett snapsglas eller kakutstickare innan gräddningen så att du kan binda ihop de färdiga bröden med ett julrött snöre.
Gör så här
- Blanda jäst, mjölk, sirap, olja och salt i en bunke. Blanda rågmjölet med kryddan/kryddorna och blanda det i degspadet. Arbeta in vetemjölet, lite i taget, tills det blir en fast, smidig deg.
- Slå in degen i plastfilm. Låt vila svalt ca 1 timme.
- Ta upp degen på mjölat bakbord och dela den i mindre bitar. Kavla ut till tunna kakor, först med brödkavel, sedan med kruskavel. Lägg dem på plåtar med bakplåtspapper.
- Grädda i mitten av ugnen, en plåt i taget, ca 12 minuter. Låt svalna på plåtar utan bakduk.