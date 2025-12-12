6–8 bufféportioner
Du behöver
- 1 burk ansjovisfiléer, 125 g
- 1 gul lök
- 10 potatisar
- 2–3 msk smör & rapsolja
- 2 dl vispgrädde
- 1 dl mjölk
- Hackad dill
Gör så här
- Låt ansjovis rinna av, men spara spadet.
- Skala och skiva löken. Skala och skär potatisen i tärningar.
- Stek löken i smör & rapsolja i en gryta, ca 3 minuter. Blanda i potatisen. Tillsätt grädde och mjölk och koka upp under omrörning. Sjud sedan tills potatisen är mjuk, ca 10 minuter.
- Smaka av potatisen med ansjovisspad och vänd ned ansjovisfiléerna skurna i bitar. Ta av värmen och fördela i portionsstora koppar. Garnera med hackad dill.