6–8 bufféportioner

Du behöver

  • 1 burk ansjovisfiléer, 125 g
  • 1 gul lök
  • 10 potatisar
  • 2–3 msk smör & rapsolja
  • 2 dl vispgrädde
  • 1 dl mjölk
  • Hackad dill

Gör så här

  1. Låt ansjovis rinna av, men spara spadet.
  2. Skala och skiva löken. Skala och skär potatisen i tärningar.
  3. Stek löken i smör & rapsolja i en gryta, ca 3 minuter. Blanda i potatisen. Tillsätt grädde och mjölk och koka upp under omrörning. Sjud sedan tills potatisen är mjuk, ca 10 minuter.
  4. Smaka av potatisen med ansjovisspad och vänd ned ansjovisfiléerna skurna i bitar. Ta av värmen och fördela i portionsstora koppar. Garnera med hackad dill.

Buffé Julmat Recept