8 bitar
Du behöver
Chokladtårtbotten/kladdkaka
- 4 dl strösocker
- 1 ½ dl kakaopulver
- 3 ägg
- 3 dl vetemjöl
Ugn: 175°
Hallonmoussetårta
- 300 g frysta hallon
- 2 dl strösocker
- 5 blad gelatin
- 1 msk citronsaft
- 2 äggvitor
- 3 dl vispgrädde
- 1 chockladtårtbotten/kladdkaka, se recept intill
- 2 msk hallonlikör
Garnering
- 3 msk krossade polkagrisar
- Polkagriskäppar & julgodis
- 1 msk hallonpulver
- 5–6 minimaränger
Tips
Det är viktigt att vispa både grädde och äggvita med rena vispar.
Gör så här
Chokladtårtbotten/kladdkaka
- Klä en springform, ca 22 cm i diameter, med bakplåtspapper.
- Smält smöret och häll det i en bunke. Tillsätt socker och vispa med elvisp. Tillsätt kakaopulver och vispa ihop. Vispa i ett ägg i taget. Sikta ner mjölet och vispa ihop.
- Häll smeten i formen. Grädda kakan i nedre delen av ugnen ca 18 minuter, beroende på hur kladdig du vill ha den. Låt kallna helt.
Hallonmoussetårta
- Blanda bär och socker i en rostfri kastrull och koka under omrörning tills sockret smält och bären blivit tinade, ca 1 minut. Passera den varma blandningen genom finmaskig sil.
- Blötlägg och smält gelatinet enligt anvisning på förpackningen i citronsaften. Rör det smälta gelatinet i den varma bärmassan och låt kallna, men inte stelna.
- Vispa äggvitorna till mjukt skum i en bunke, använd elvisp.
- Vispa grädden ej för hårt, använd elvisp.
- Blanda grädden med bär- och gelatinmassan. Vänd ner äggvitorna och rör med stora luftiga tag tills allt är välblandat.
- Lägg den förbakade chokladtårtbotten i en springform, 20–22 cm i diameter, med bakplåtspapper i botten. Ringla likören över tårtbotten. Klä formens kant med konditoriremsa. Häll i moussemassan försiktigt och låt stelna i kylskåp ca 6 timmar eller över natten.
- Garnering: Ta upp tårtan på ett serveringsfat, ta bort konditoriremsan. Garnera tårtan med de krossade polkagrisarna. Toppa med polkagriskäppar och julgodis och sikta över hallonpulver. Lägg på maränger och servera.