8 bitar

Du behöver

Chokladtårtbotten/kladdkaka

  • 4 dl strösocker
  • 1 ½ dl kakaopulver
  • 3 ägg
  • 3 dl vetemjöl

Ugn: 175°

Hallonmoussetårta

  • 300 g frysta hallon
  • 2 dl strösocker
  • 5 blad gelatin
  • 1 msk citronsaft
  • 2 äggvitor
  • 3 dl vispgrädde
  • 1 chockladtårtbotten/kladdkaka, se recept intill
  • 2 msk hallonlikör

Garnering

  • 3 msk krossade polkagrisar
  • Polkagriskäppar & julgodis
  • 1 msk hallonpulver
  • 5–6 minimaränger

Tips

Det är viktigt att vispa både grädde och äggvita med rena vispar.

Gör så här

Chokladtårtbotten/kladdkaka

  1. Klä en springform, ca 22 cm i diameter, med bakplåtspapper.
  2. Smält smöret och häll det i en bunke. Tillsätt socker och vispa med elvisp. Tillsätt kakaopulver och vispa ihop. Vispa i ett ägg i taget. Sikta ner mjölet och vispa ihop.
  3. Häll smeten i formen. Grädda kakan i nedre delen av ugnen ca 18 minuter, beroende på hur kladdig du vill ha den. Låt kallna helt.

Hallonmoussetårta

  1. Blanda bär och socker i en rostfri kastrull och koka under omrörning tills sockret smält och bären blivit tinade, ca 1 minut. Passera den varma blandningen genom finmaskig sil.
  2. Blötlägg och smält gelatinet enligt anvisning på förpackningen i citronsaften. Rör det smälta gelatinet i den varma bärmassan och låt kallna, men inte stelna.
  3. Vispa äggvitorna till mjukt skum i en bunke, använd elvisp.
  4. Vispa grädden ej för hårt, använd elvisp.
  5. Blanda grädden med bär- och gelatinmassan. Vänd ner äggvitorna och rör med stora luftiga tag tills allt är välblandat.
  6. Lägg den förbakade chokladtårtbotten i en springform, 20–22 cm i diameter, med bakplåtspapper i botten. Ringla likören över tårtbotten. Klä formens kant med konditoriremsa. Häll i moussemassan försiktigt och låt stelna i kylskåp ca 6 timmar eller över natten.
  7. Garnering: Ta upp tårtan på ett serveringsfat, ta bort konditoriremsan. Garnera tårtan med de krossade polkagrisarna. Toppa med polkagriskäppar och julgodis och sikta över hallonpulver. Lägg på maränger och servera.
